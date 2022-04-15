Dolar
14.64
Euro
15.83
Altın
1,973.35
ETH/USDT
3,032.70
BTC/USDT
40,311.00
BIST 100
2,481.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescid-i Aksa’da cuma namazı için içeriye girişler başladı
logo
Ekonomi

Ücretli çalışan sayısı şubatta yıllık bazda yüzde 7,1 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 artış gösterdi.

Zeynep Canlı   | 15.04.2022
Ücretli çalışan sayısı şubatta yıllık bazda yüzde 7,1 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yılın şubat ayında 12 milyon 695 bin 710 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yıl aynı ayında yüzde 7,1 artışla 13 milyon 602 bin 642 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 5,9, inşaat sektöründe yüzde 1,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,1 artış kaydetti.

Aylık bazda yüzde 0,6 yükseliş

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı şubatta bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.

Bu dönemde ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,7, inşaat sektöründe yüzde 0,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 yükseldi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 5 bin 127 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 21 kişi yaşamını yitirdi
Sağlık Bakanı Koca: 19 ilimizde yoğun bakımda yatan Kovid-19 hasta sayısı sıfır
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarının artışı son 16 haftada azaldı
Kovid-19 gençlerde "beyin sisi" bırakabiliyor
İstanbul'da Kovid-19 vaka sayıları en düşük seviyeye ulaştı

Benzer haberler

Ücretli çalışan sayısı şubatta yıllık bazda yüzde 7,1 arttı

Ücretli çalışan sayısı şubatta yıllık bazda yüzde 7,1 arttı

Toplanan inek sütü miktarı şubatta yıllık yüzde 1,3 artarak 789 bin 180 ton oldu

İhracat ve ithalat birim değer endeksleri şubatta yükseldi

Perakende satış hacmi şubatta yıllık bazda yüzde 6,2 arttı

Perakende satış hacmi şubatta yıllık bazda yüzde 6,2 arttı
İnşaat maliyet endeksi şubatta aylık bazda yüzde 5,73, yıllık yüzde 90,27 arttı

İnşaat maliyet endeksi şubatta aylık bazda yüzde 5,73, yıllık yüzde 90,27 arttı