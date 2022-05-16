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Ekonomi

Ücretli çalışan sayısı martta yıllık bazda yüzde 6,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 artış gösterdi.

Zeynep Çetinkaya   | 16.05.2022
Ücretli çalışan sayısı martta yıllık bazda yüzde 6,5 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, geçen yılın mart ayında 13 milyon 10 bin 420 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yıl aynı ayında yüzde 6,5 artışla 13 milyon 851 bin 380 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yıllık bazda yüzde 5,8, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 8,3 artarken, inşaat sektöründe yüzde 0,5 azaldı.

Aylık bazda yükseliş

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı martta bir önceki aya göre yüzde 0,6 arttı.

Bu dönemde ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,7 yükselirken, inşaat sektöründe yüzde 0,6 azalış kaydetti.

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