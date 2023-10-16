Dolar
27.87
Euro
29.38
Altın
1,911.15
ETH/USDT
1,580.00
BTC/USDT
27,856.00
BIST 100
8,040.67
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 15 milyon 289 bin 258 kişiye çıktı

Ücretli çalışan sayısı, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artış göstererek 15 milyon 289 bin 258 kişiye çıktı.

Zeynep Duyar  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
Ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 15 milyon 289 bin 258 kişiye çıktı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı geçen yıl ağustosta 14 milyon 786 bin 761 iken, bu yıl aynı ayda yüzde 3,4 artışla 15 milyon 289 bin 258 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 12,6, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,7 artış gösterdi.

Ücretli çalışan sayısı aylık bazda yüzde 0,1 yükseldi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında mevsim etkilerinden arındırılmış ücretli çalışan sayısı, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,3 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 artış kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karadeniz girişimiyle küresel açlık krizi tehlikesinin önüne geçtik
Kentsel dönüşüm uygulamaları için Kentsel Dönüşüm Başkanlığı kuruldu
TÜBİTAK, 13 itfaiyeci-iş sağlığı ve güvenliği teknisyeni istihdam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan A Milli Futbol Takımı'na tebrik telefonu
Kafes Operasyonları kapsamında "Uzuner" ve "Pelit" suç örgütleri çökertildi

Benzer haberler

Ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 15 milyon 289 bin 258 kişiye çıktı

Ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 15 milyon 289 bin 258 kişiye çıktı

Türkiye'de eylülde 102 bin 656 konut satıldı

İstihdam edilenlerin sayısı bir yılda 667 bin arttı

Perakende satış hacmi ağustosta yıllık bazda yüzde 17,2 arttı

Perakende satış hacmi ağustosta yıllık bazda yüzde 17,2 arttı
TÜİK 20 uzman yardımcısı alacak

TÜİK 20 uzman yardımcısı alacak
TÜİK ağustos ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

TÜİK ağustos ayı dış ticaret endekslerini açıkladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet