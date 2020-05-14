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Ekonomi

Türksat Kablo'dan müşterilerine şifresiz premium spor paketi hizmeti

Hafta sonu sunulacak hizmetten giriş, temel ve üst paket tarifelerindeki müşteriler yararlanabilecek.

Arife Yıldız Ünal   | 14.05.2020
Türksat Kablo'dan müşterilerine şifresiz premium spor paketi hizmeti

Ankara

Türksat Kablo'nun, KabloTV hizmeti giriş, temel ve üst paket tarifelerindeki müşterileri, premium spor paketinden hafta sonu şifresiz yararlanacak.

Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türksat Kablo, 16-17 Mayıs'ta "evde kal" çağrısını desteklemek amacıyla KabloTV hizmeti giriş, temel ve üst paket tarifelerindeki müşterilere, premium spor paketi hizmetini şifresiz sunacak.

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Türksat Kablo'dan müşterilerine şifresiz premium spor paketi hizmeti