Türksat Kablo'dan müşterilerine şifresiz premium spor paketi hizmeti
Hafta sonu sunulacak hizmetten giriş, temel ve üst paket tarifelerindeki müşteriler yararlanabilecek.
Ankara
Türksat Kablo'nun, KabloTV hizmeti giriş, temel ve üst paket tarifelerindeki müşterileri, premium spor paketinden hafta sonu şifresiz yararlanacak.
Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türksat Kablo, 16-17 Mayıs'ta "evde kal" çağrısını desteklemek amacıyla KabloTV hizmeti giriş, temel ve üst paket tarifelerindeki müşterilere, premium spor paketi hizmetini şifresiz sunacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.