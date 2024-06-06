Dolar
32.23
Euro
35.20
Altın
2,358.05
ETH/USDT
3,855.00
BTC/USDT
71,354.00
BIST 100
10,398.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. - VTR
logo
Ekonomi

Türksat 6A, uzaya fırlatılmak üzere ABD'ye ulaştı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, uzaya fırlatılacağı ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne vardı.

Dilara Zengin Okay  | 06.06.2024 - Güncelleme : 06.06.2024
Türksat 6A, uzaya fırlatılmak üzere ABD'ye ulaştı

Washington

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, uzaya fırlatılacağı ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'ne vardı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Antonov AN-124 tipi kargo uçağıyla ABD'ye gönderilen Türksat 6A, 19 saati aşkın süren yolculuğun ardından dün ABD yerel saatiyle 12.00 sularında (TSİ 19.00) Cape Canaveral Uzay Üssü'ne ulaştı.

Uydu, uçağın inişinin ardından yaklaşık 4 saat süren işlemler sonrası SpaceX'in hangarına alındı.

Tüksat 6A, 4 Haziran'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla, Mürted Hava Meydanı'nda düzenlenen törenle ABD'ye uğurlanmıştı.

Temmuzda fırlatılacak

SpaceX tesislerinde fırlatma prosedürlerinin başlatılacağı Türksat 6A'nın 8-15 Temmuz haftasında hava şartlarına bağlı olarak yörüngesine fırlatılması planlanıyor.

Türksat 6A, yüzde 80'in üzerindeki yerlilik oranıyla Ankara'da TUSAŞ'taki USET'te Türk mühendisleri tarafından üretildi. Türksat 6A Projesi'nde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TÜRKSAT AŞ müşteri kurum olarak, TÜBİTAK UZAY proje yönetici kurum, ASELSAN, TUSAŞ ve C2TECH firmaları ise proje yürütücü kurum olarak yer aldı.

Türksat 6A, 42 derece doğu yörüngesinde, 35 bin 786 kilometre uzaklıkta konumlanacak. 7,5 kilovat güce sahip, 4 bin 250 kilogram ağırlığındaki Türksat 6A ile mevcut uyduların hizmet vermediği Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya, Türksat'ın kapsama alanına girecek.

Uyduların ulaştığı nüfus 3,5 milyardan 5 milyara çıkacak. Türksat 6A'nın hizmete girmesi ile Türksat'ın bölgeye yönelik uydu hizmeti ihracatının da önemli ölçüde artması hedefleniyor.

Haberleşme uydusu üretebilen sayılı ülkeler arasına giren Türkiye'nin, Türksat 6A tecrübesinin ardından uydu ihracatçısı konumuna yükselmesi de hedefler arasında yer alıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'i resmi törenle karşıladı
İletişim Başkanlığı, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev için karşılama mesajı hazırladı
Bakan Işıkhan’dan Filistin için uluslararası sendikalara çağrı
Adıyaman'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Adalet Bakanı Tunç: Noterlik mesleğinin gelişimi ve sorunlarının giderilmesinde elimizden gelen gayreti göstereceğiz

Benzer haberler

Türksat 6A, uzaya fırlatılmak üzere ABD'ye ulaştı

Türksat 6A, uzaya fırlatılmak üzere ABD'ye ulaştı

Türkiye'nin milli uydusu yerli sigorta şirketine emanet

Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever, tarihi uzay yolculuğu öncesi AA'ya konuştu

Türkiye, uzayda eksik kaldığı alanlarda adım atıyor

Türkiye, uzayda eksik kaldığı alanlarda adım atıyor
Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştiren Ax-3 ekibi ODTÜ'de gençlerle buluştu

Türkiye'nin ilk uzay yolculuğunu gerçekleştiren Ax-3 ekibi ODTÜ'de gençlerle buluştu
Türksat 6A'yı fırlatma için ABD'ye uğurlama töreni düzenlendi

Türksat 6A'yı fırlatma için ABD'ye uğurlama töreni düzenlendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet