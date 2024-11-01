Dolar
34.32
Euro
37.33
Altın
2,751.79
ETH/USDT
2,523.70
BTC/USDT
70,137.00
BIST 100
8,891.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırımlar ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 31,5 arttı

Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırımlar 2024'ün ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,5 artarak 3 milyar 59 milyon dolar oldu.

Nuran Erkul Kaya  | 01.11.2024 - Güncelleme : 01.11.2024
Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırımlar ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 31,5 arttı

Londra

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) yılın ilk yarısına ilişkin küresel doğrudan yabancı yatırımlar raporuna göre, dünyada doğrudan yabancı yatırım girişleri zorluklara rağmen devam etti.

Bu dönemde küresel doğrudan yabancı yatırımlar 802 milyar dolar olurken, yatırım akışlarının büyük bir kısmı yılın ilk çeyreğinde gerçekleşti.

OECD ülkelerinde doğrudan yabancı yatırım girişleri yılın ilk yarısında yüzde 80 artış gösterirken, jeopolitik risk ve ekonomi politikası belirsizliğinin yabancı yatırımcı güvenini etkilediği bir ortamda, Çin'deki doğrudan yabancı yatırımların düşmesiyle OECD ülkesi olmayan G20 ekonomilerinde yatırım akışları yüzde 19 azaldı.

ABD, bu dönemde dünyada en büyük doğrudan yabancı yatırım yapılan ülke oldu.

OECD verilerine göre, Türkiye'ye bu yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 460 milyon dolar ve ikinci çeyreğinde ise 3 milyar 59 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım girişi gerçekleşti.

Bu yılın ikinci çeyreğindeki doğrudan yabancı yatırım girişi 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 31,5 artış gösterdi.

Geçen yılın ilk çeyreğinde Türkiye'ye 2 milyar 650 milyon dolar ve ikinci çeyreğinde 2 milyar 320 milyon dolar doğrudan yabancı yatırım yapılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 15 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
46. İstanbul Maratonu nedeniyle 3 Kasım'da bazı yollar trafiğe kapatılacak
Emine Erdoğan'dan Senegal Cumhurbaşkanı Fay ve eşinin ziyaretine ilişkin paylaşım
Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katılacak
Bakan Uraloğlu: Ardeşen-Çamlıhemşin-Ayder İl Yolu tamamlandığında mevcut yolda 2 kilometre kısalma sağlanacak

Benzer haberler

Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırımlar ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 31,5 arttı

Türkiye'ye doğrudan yabancı yatırımlar ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 31,5 arttı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet