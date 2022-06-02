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Ekonomi

Türkiye'nin su ürünleri üretimi, 2021'de yüzde 1,8 arttı

Türkiye'nin su ürünleri üretimi, 2021'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,8 artarak 799 bin 851 tona yükseldi.

Zeynep Çetinkaya   | 02.06.2022
Türkiye'nin su ürünleri üretimi, 2021'de yüzde 1,8 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılına ilişkin su ürünleri istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, su ürünleri üretimi geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 1,8 artışla 799 bin 851 ton oldu. Üretimin yüzde 32,8'ini avcılık yoluyla elde edilen deniz balıkları, yüzde 4,1'ini aynı yolla elde edilen diğer deniz ürünleri, yüzde 4,1'ini avcılıkla toplanan iç su ürünleri ve yüzde 59'unu yetiştiricilik ürünleri oluşturdu.

Su ürünleri avcılığı söz konusu dönemde yüzde 9,9 azaldı. Avcılık yoluyla yapılan toplam üretim 328 bin 165 ton olurken yetiştiricilik üretimi 471 bin 686 ton olarak gerçekleşti. Deniz ürünleri avcılığı bir önceki yıla göre 2021'de yüzde 10,9 azalırken iç su ürünleri avcılığı yüzde 0,1 arttı.

Denizlerde en çok hamsi avlandı

Avlanan deniz balıkları miktarı geçen yıl 262 bin 297 ton olarak gerçekleşti. Avlanan deniz balıklarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde, hamsi 151 bin 598 tonla en yüksek miktarda avlanan balık oldu. Hamsiyi 28 bin 41 tonla çaça ve 19 bin 590 tonla istavrit (kraça) takip etti.

Yetiştiricilik yoluyla yapılan üretim 2021'de yüzde 11,9 arttı. Yetiştiriciliğin 335 bin 644 tonu denizlerde, 136 bin 42 tonu iç sularda gerçekleşti. Yetiştirilen en önemli balık türü iç sularda 135 bin 732 tonla alabalık, denizlerde ise 155 bin 151 tonla levrek ve 133 bin 476 tonla çipura oldu.

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