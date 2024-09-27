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Ekonomi

Türkiye'nin ham çelik üretimi ağustosta yıllık bazda yüzde 13,9 arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 artışla 3,1 milyon tona yükseldi.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 27.09.2024 - Güncelleme : 27.09.2024
Türkiye'nin ham çelik üretimi ağustosta yıllık bazda yüzde 13,9 arttı Fotoğraf: Mustafa Kemal Bektaş/AA

Ankara

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD), ağustos ayına ilişkin çelik üretimi, tüketimi ve dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, söz konusu ayda Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,9 artarak 3,1 milyon tona çıktı. Ocak-ağustos döneminde ise üretim yüzde 14,8 artışla 24,8 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Nihai mamul tüketimi ağustosta yüzde 7,8 artarak 3,1 milyon tona, ocak-ağustos döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 4,7 gerileyerek 24,9 milyon tona düştü.

Çelik ürünleri ihracatı miktar ve değer olarak arttı

Çelik ürünleri ihracatı, ağustosta miktar yönünden yüzde 11,8 artışla 1,2 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 9,3 yükselişle 844,7 milyon dolar oldu.

Ağustos ayı ihracatındaki yavaşlama sebebiyle, ocak-temmuz döneminde yüzde 45,3 olan çelik ürünleri ihracatındaki artış, sekiz aylık dönemde yüzde 39,8 seviyesine geriledi. Değer itibariyle yüzde 22,8 artışla, 6,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

İthalat azaldı

İthalat ağustosta geçen yılın aynı ayına göre miktar bakımından yüzde 0,7 azalışla 1,3 milyon ton, değer yönünden ise yüzde 9,2 düşüşle 1 milyar dolar olarak hesaplandı.

Ocak-ağustos döneminde 2023'ün aynı dönemine kıyasla ithalat, miktar bazında yüzde 13,3 azalışla 10,7 milyon ton, değer itibarıyla yüzde 19,7 gerileyerek 8,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Geçen yılın ocak-ağustos döneminde yüzde 49,9 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 76,5 seviyesine yükseldi.

Dünya çelik üretimi

Dünya Çelik Derneği (worldsteel) tarafından açıklanan 2024 yılı Ağustos ayı verilerine göre, dünya ham çelik üretimi, geçen yılın aynı ayına kıyasla, yüzde 6,5 azalışla, 144,8 milyon tona geriledi. Ocak-Ağustos döneminde ise dünya çelik üretimi yüzde 1,5 azalışla, 1,2 milyar ton olarak gerçekleşti.

Ocak-Ağustos döneminde Çin'in ham çelik üretimi, 2023 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 3,3 azalış göstererek, 691,4 milyon tona gerilerken, ikinci sırada yer alan Hindistan'ın ham çelik üretimi yüzde 6,5 artışla 98,5 milyon ton, Japonya'nın ham çelik üretimi ise yüzde 2,9 azalışla 56,7 milyon ton oldu.

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