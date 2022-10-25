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Ekonomi

Türkiye'nin gaz ticaret merkezi olması için izlenecek yol haritası yıl sonuna kadar netleşecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin gaz ticaret merkezi olması için çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yol haritamızı yıl sonuna kadar netleştireceğiz." dedi. -

Zeynep Beyza Kılıç   | 25.10.2022
Türkiye'nin gaz ticaret merkezi olması için izlenecek yol haritası yıl sonuna kadar netleşecek

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dönmez, Türkiye'nin 7 boru hattı, 3'ü yüzer depolama ve gazlaştırma ünitesi (FSRU) olmak üzere 5 LNG tesisi ve 2 yer altı doğal gaz depolama tesisi olduğunu söyledi.

Dönmez, Türkiye'nin gaz ticaret merkezi olması için çalışmaların sürdüğünü vurgulayarak, "Konuyla ilgili ekiplerimiz çalışmalarını tamamlamak üzere. Yol haritamızı yıl sonuna kadar netleştireceğiz. Burada önemli olan alıcı ve satıcıyı birlikte düşünmektir. Türkiye, daha önceki projelerde de görüldüğü gibi anahtar bir ülke konumundadır." ifadelerini kullandı.

Rusya ile gazın yanı sıra petrolde bir iş birliğinin mümkün olup olmadığına ilişkin soru üzerine Dönmez, şunları kaydetti:

"Türkiye'de ham petrolün ticaretini rafineriler yapıyor. Özel sektörde TÜPRAŞ ve Star Rafinerisi örneği var. TÜPRAŞ'ın 4 rafinerisi var. Onlar da kendi teknik spektlerine ve ticari koşullarına uygun yerlerden tedarik yapıyorlar. Genelde bir yıl öncesinden sözleşmeyle yapılıyor. Yani spot alımları çok fazla değil bu kurumların. Yeni yıla girerken onların alım stratejileri nasıl olacak o ayrı bir konu. Her bir rafineri aylar öncesinden bu yıl ne kadar, hangi kaynaktan ne kadar tüketeceğini planlıyor ve alım anlaşması yapıyor."​​​​​​​

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