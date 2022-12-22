Türkiye'nin "En Beğenilen CMO Altın Liderleri" ödüllerine kavuştu
KREA M.I.C.E. tarafından gerçekleştirilen “Altın Lider Ödülleri” platformunda En Beğenilen 50 Pazarlama Üst Yöneticisi (CMO) ödüllendirildi.
İstanbul
Ödül gecesinde AA muhabirine konuşan belirten KREA M.I.C.E. kurucusu Seda Mızraklı Ferik, Altın Lider Ödülleri gala gecelerinin başlamasından dolayı büyük heyecan duyduklarını belirterek, "Gala gecelerimiz 3 gece sürecek. Bu gece CMO'lar yarın CEO'lar ödüllerine kavuşacak." dedi.
Son derece şeffaf ve demokratik bir platformları olduğunu aktaran Ferik, "Liderler iş dünyasından aldıkları oylarla Türkiye'nin en beğenilen CMO'su seçildiler. KREA olarak 20. yılımızda böyle bir platforma liderlik etmekten mutluyuz. Her şeyin başı liderlik. Özellikle pandemi döneminde bunu daha iyi hissettik. Burada ödül alan tüm liderler büyük bir emek verdiler. 20-25 yıllık bir emek neticesinde bu gece ödüllerine kavuştular." ifadelerini kullandı.
"Türkiye'nin her yerinden 46 bin 500 oy kullanıldı"
Ferik, toplamda 46 bin 500 kişinin oy kullandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Ödül gecelerimiz iş dünyasının Oscar'ı olarak nitelendiriliyor. Liderler oylarını halktan alıyorlar ve ödül gecesinde başarının sırrı temalı bir konuşma gerçekleştiriyorlar. Bizim de dinlediğimiz kadarıyla başarının sırrı vizyoner olmak, şefkatli liderlik, ekip çalışmasına kıymet vermek. Liderler gala gecelerine ekipleriyle birlikte geliyorlar. Bu güzel başarılarını ekipleriyle birlikte kutluyorlar."
Turkcell Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon da Turkcell markası adına bu ödüle layık görülmekten mutlu olduğunu belirterek, "Türkiye'nin seçkin ödüllerinden birini almak heyecan verici. Böyle bir aktiviteyi düzenleyen KREA ekibine çok teşekkür ediyorum. Ödülü almamızı sağlayan destek olan başta ekibime sonra Turkcell ailesine teşekkür ediyorum. Turkcell olarak müşterilerimize en doğru çözümlerle destek olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.
L’Oreal Türkiye Dijital ve Pazarlama Direktörü Merve Atuk Toker ise başarıların taçlanmasının her zaman çok keyifli olduğunu belirterek, "Özellikle başarıların oy verenler tarafından belirleniyor olması daha keyifli. Kariyerimin en başına dönsem yine bu mesleği seçerdim. Beraber başarılara imza atmaktan keyif aldığım, birbirinden kıymetli, tutkuyla çalışan ekibime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
"Sürdürülebilir başarının yolu bütünsel olarak hareket etmekten geçiyor"
Otokoç Otomotiv Pazarlama Müdürü Esra Arslanbaş Kaynak da eril bir alanda kadın bir lider olarak çalışmanın çok keyifli olduğunu ifade ederek şu değerlendirmelerde bulundu:
"Otokoç Otomotiv'de çalışmanın profesyonel yaşamımdaki en büyük şansım olduğunu düşünüyorum. Büyük bir aile olarak çalışıyoruz. Sürdürülebilir başarının yolu bütünsel olarak hareket etmekten geçiyor. Ödülü de tüm ekip arkadaşlarım ve paydaşlarımız adına aldım."
Bu arada, ödül sürecinde 31 Mart 2022 tarihinden itibaren, tüm Türkiye’den 46 bin 500 oy kullanıldı. İş dünyasından bireylerin “tekil oyu” ve cep telefonuna gönderilen “SMS doğrulama kodu” ile katıldığı oylamalar 25 Kasım 2022’de sona erdi.
Altın Lider Ödülleri 2023 oylamaları ise 31 Mart 2023’de başlayacak ve 15 Kasım 2023’e kadar devam edecek. Oy kullanmak isteyen iş dünyasının tüm bireyleri her yıl olduğu gibi, arzu ettikleri liderleri aday gösterebilecek ve https://altinliderodulleri.org den oylarını ücretsiz olarak kullanabilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.