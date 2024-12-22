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Ekonomi

Türkiye'nin dijital Gelir İdaresi vizyonu gerçek oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), dijitalleşme çalışmalarıyla neredeyse tüm işlemlerin vergi dairesine gitmeden tamamlanmasına olanak sağlıyor.

Hülya Ömür Uylaş  | 22.12.2024 - Güncelleme : 22.12.2024
Türkiye'nin dijital Gelir İdaresi vizyonu gerçek oldu

Ankara

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, GİB'in çalışmalarıyla, dilekçe verilmesi, fatura ve makbuz gibi belgelerin düzenlenmesi, beyanname verilip ödemelerin yapılması ve tebligat işlemleri başta olmak üzere birçok hizmet artık dijital ortamda veriliyor.

Mükellef olmak isteyenler vergi dairesine gitmeden Dijital Vergi Dairesi üzerinden verebildikleri dilekçeyle işlemlerine başlayabiliyor. Vergi dairesine yönelik tüm dilekçeler elektronik olarak verilip, sonuçlar da yine bu ortamda öğrenilebiliyor.

GİB, diğer kamu kurumlarıyla yapılan entegrasyonlar sayesinde mükelleflerin ilave bildirim yükümlülüklerini de ortadan kaldırıyor. Ticaret siciline yapılan işe başlama, şube açılışı ve kapanışı gibi birçok başvuru Ticaret Bakanlığından elektronik ortamda alınıyor, böylece mükelleflerin bu işlemler için ayrıca vergi dairesine dilekçe vermesine gerek kalmıyor.

İşletmeler pek çok maliyetten tasarruf ediyor

Mükellefler tüm beyannamelerini elektronik ortamda verip vergilerini de çevrim içi ödeyebiliyor. Yılda yaklaşık 120 milyon beyanname elektronik ortamda verilirken, yaklaşık 200 milyon ödeme Dijital Vergi Dairesi, e-Devlet uygulaması ve anlaşmalı bankaların çevrim içi kanalları üzerinden alınıyor.

Defter tutmakla yükümlü olan küçük ve orta ölçekli işletmelerle serbest meslek erbapları, defterlerini ücretsiz kullanıma sunulan Defter-Beyan Sistemi üzerinden elektronik ortamda tutuyor. Böylece işletmeler, noter tasdik ücreti, kırtasiye, arşiv gibi birçok maliyetten tasarruf ediyor.

Basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtları da ücretsiz olarak söz konusu sistemde tutulurken, sistemi 2,5 milyondan fazla mükellef kullanıyor. Bu kayıtlara istedikleri zaman istedikleri yerden ulaşabilen mükellefler, otomatik hazırlanan beyannamelerini de sistem üzerinden verebiliyor.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, defterlerini yılbaşından itibaren e-Defter uygulaması ile elektronik ortamda tutabilecek. Bu mükellefler, noter tasdiki, yazıcı, toner, kırtasiye ve arşiv masrafları gibi milyonlarca liralık harcamadan kurtulacak.

Yürütülen çalışmalarla, hemen hemen tüm faturalar artık elektronik ortamda düzenleniyor ve ilgililerine de yine elektronik olarak gönderiliyor. Elektronik düzenlenen fatura bilgileri mükellefler ve mali müşavirlerle paylaşılarak muhasebe ve beyan süreçleri de kısaltılıyor.

Posta masrafından 9 milyar lira tasarruf

Geliştirilen e-Tebligat uygulamasıyla mükellefler, GİB'nin yanı sıra 8 farklı kamu kurumunun da tebligatlarına elektronik ortamda ücretsiz erişebiliyor. 9,7 milyon kişi tarafından kullanılan e-tebligat uygulamasıyla bugüne kadar sadece posta masrafından 9 milyar liradan fazla tasarruf sağlandı. Gönderilen SMS ve e-postalar ile tebligatlardan anında haberdar olan kullanıcılar, Dijital Vergi Dairesi ya da GİB Mobil üzerinden tebligatlarına ulaşabiliyor.

Verginin yanı sıra yurt dışına çıkış harcı, tapu, pasaport, kimlik ve sürücü belgesi harcı gibi birçok ödeme de Dijital Vergi Dairesi ve GİB Mobil üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bu ödemeler, ilgili kurumlarla anlık olarak elektronik ortamda paylaşılıyor. Böylece bir yandan bürokratik süreçler kısaltılırken, bir yandan da mükelleflerin uyum maliyetleri ortadan kaldırılıyor.

Dijital Vergi Dairesi'ndeki "mali bilgilerim" alanı üzerinden tüm vatandaşlar kira, ücret ve değer artışı kazancı gibi gelirlerini, eğitim ve sağlık harcamalarını, sigorta bilgilerini, araç alım-satım ve bankalardaki hesap bilgilerini paylaşarak işlemlerinde bu bilgilerden faydalanılmasını sağlıyor.

Hizmet kalitesi artıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin değerlendirmesinde Gelir İdaresinin dijitalleşen hizmetleriyle bürokratik süreçleri ortadan kaldırırken hizmet kalitesini artırdığına işaret ederek, "Maliye Bakanlığı yaptığım 2010 yılında hiçbir mükellefin fiziken vergi dairesine gelmek zorunda olmadığı bir dijitalleşme seviyesine ulaşmayı hedeflemiştik ve Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalarla bu seviyeye geldik." dedi.

Mükelleflerin vergi dairelerine gitmeden neredeyse tüm işlemlerini ev ya da ofis ortamında tamamlayabileceklerini belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"'Türkiye'nin Dijital Gelir İdaresi' vizyonu ile çalışmalarını sürdüren Başkanlık, vergisel yükümlülüklerin hızlı, kolay ve etkin şekilde yerine getirilebilmesini temin etmek için birçok uygulamayı devreye aldı. Vergiye uyumlu mükelleflere kolaylık sağlamak amacıyla her türlü dijital uygulamayı devreye alıyor, mükelleflerimize zaman ve paradan tasarruf sağlıyoruz. Vergi dairelerindeki süreçleri yapay zeka ve robotik otomasyonla sonuçlandırıyor, bu sayede insan unsuruna gerek olmadan işlem sürelerini kısaltılıp hizmet kalitesini artırıyoruz. Teknolojinin sunduğu tüm imkanlardan faydalanarak mükelleflerimizin işlemlerini kolaylaştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

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