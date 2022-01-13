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Ekonomi

Türkiye'nin çekici ihracatı 1 milyar doları aşarak 2021'de rekor kırdı

Türkiye, geçen yıl 1 milyar 28 milyon 981 bin dolarlık çekici ihracatı gerçekleştirerek bu alanda en yüksek dış satım rakamına ulaştı.

Cem Şan   | 13.01.2022
Türkiye'nin çekici ihracatı 1 milyar doları aşarak 2021'de rekor kırdı

Bursa

AA muhabirinin, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden (OİB) aldığı bilgiye göre, otomotiv sektörü 2021 yılını 29 milyar 342 milyon 630 bin dolarlık dış satımla kapattı.

Otomotiv sektörünün alt gruplarından çekici ihracatı, 2021'de, 2020'ye kıyasla yüzde 68 artarak 613 milyon 469 bin dolardan 1 milyar 28 milyon 981 bin dolara ulaştı. Geçen yıl 63 ülkeye çekici gönderildi.

Çekici dış satımı, en yüksek ihracatın yapıldığı 2018'deki 914 milyon doları da aşarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olarak kayıtlara geçti.

En fazla ihracat Almanya, Polonya ve İtalya'ya

Türkiye'de üretilen çekiciler, geçen sene çoğunlukla Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gönderildi. 2021'deki çekici ihracatının yüzde 50'si Almanya, Polonya ve İtalya'ya gerçekleştirildi.

Almanya'ya geçen yıl çekici dış satımı, 2020'ye göre yüzde 49 artarak 145 milyon 755 bin dolardan 216 milyon 834 bin 159 dolara çıktı.

Almanya'nın ardından en fazla çekici gönderilen Polonya'ya çekici ihracatı 2020'ye göre yüzde 173 artarak 67 milyon 630 bin dolardan 184 milyon 626 bin 936 dolara ulaştı.

İtalya, yüzde 41'lik artış ve 113 milyon 899 bin 927 dolarla en çok dış satım yapılan üçüncü ülke oldu.

Almanya, Polonya ve İtalya'ya gerçekleştirilen 515 milyon 361 bin 22 dolarlık çekici ihracatı, toplam ihracatın yarısını oluşturdu.

İspanya yüzde 15'lik yükseliş ve 110 milyon 604 bin dolarla dördüncü, Fransa yüzde 15'lik artış ve 99 milyon 976 bin dolarla beşinci oldu.

Rusya'ya 35 milyon dolarlık çekici ihracatı

Bazı ülkelerde geçen yıl yüksek oranlarda ihracat artışının yaşandığı görüldü.

Hollanda'ya 2020'de 23 milyon 303 bin dolar çekici ihracatı, 2021'de yüzde 115'lik artışla 50 milyon 129 bin dolara çıktı. Hollanda bu rakamla en çok çekici ihraç edilen 6'ncı ülke oldu.

Önceki yıl, çekici dış satımı yapılmayan Rusya'ya 2021'de 35 milyon 153 bin dolarlık çekici ihraç edildi. Rusya, bu ihracat rakamıyla 7'nci ülke olarak kayıtlara geçti.

Geçen yıl Macaristan'a yüzde 185'lik artışla 32 milyon 536 bin, Belçika'ya yüzde 156'lık yükselişle 24 milyon 502 bin, Romanya'ya yüzde 237'lik artışla 19 milyon 114 bin dolarlık çekici satıldı.

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