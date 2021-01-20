Türkiye'nin 2019 yılı gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri belli oldu
Türkiye'nin 2019 gelir vergisi rekortmeni isminin açıklanmasını istemedi, 2. sırada 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı.
Ankara
Türkiye'nin 2019 yılı gelir ve kurumlar vergisi rekortmenleri açıklandı.
Türkiye'nin 2019 gelir vergisi rekortmeni isminin açıklanmasını istemedi, 2. sırada 70 milyon 510 bin 854 liralık vergiyle Mehmet Sinan Tara yer aldı.
Kurumlar vergisi rekortmeni Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
2019 yılı kurumlar vergisi rekortmeni 11 milyar 51 milyon 920 bin 642 lira vergi tahakkuk ettirilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası oldu.
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