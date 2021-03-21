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Ekonomi

Türkiye'den 2021'in iki ayında 27 ülkeye 4,1 milyon dolarlık bal satıldı

Ocak ve şubat aylarında 27 ülkeye 1039 ton bal satıldı, bu ihracattan 4 milyon 143 bin 579 dolar gelir sağlandı.

Hakan Burak Altunöz   | 21.03.2021
Türkiye'den 2021'in iki ayında 27 ülkeye 4,1 milyon dolarlık bal satıldı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

Trabzon

AA muhabirinin Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, en fazla ihracat yapılan ülkelerden Almanya'ya 1 milyon 304 bin 114, ABD'ye 1 milyon 148 bin 989, Kuveyt'e ise 215 bin 537 dolarlık bal gönderildi.

Doğu Karadeniz'den de ocak-şubat aylarında Almanya, Birleşik Krallık, Bahreyn, Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti, Katar, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne toplam 316 bin 277 dolarlık bal ihraç edildi. Bölgedeki bal ihracatı, 181 bin 891 dolar kazanç sağlanan ocak-şubat 2020'ye göre yüzde 74 arttı.

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, AA muhabirine, bal ihracatının bu yıla güzel rakamlarla başladığını söyledi.

Dünya genelindeki koronavirüs salgınına karşı balın takviye edici gıda olarak yoğun tüketildiğini belirten Kalyoncu, "Geçen yılı güzel rakamlarla kapattığımız bal ihracatında bu yılın iki aylık dönemini de güzel bir şekilde geride bıraktık. Geçen yılın aynı dönemine göre bal ihracatında gerek miktar gerekse değer bakımından artış yaşandı. Bu artışın yıl içerisinde de devam edeceğine inanıyoruz." dedi.

Kalyoncu, ihracatta önemli kriterlerin başında markalı ürün ve kaliteli ambalajlamanın geldiğine dikkati çekerek, üreticilerin bu konuya dikkat etmeleri halinde yüksek katma değer elde edebileceklerini vurguladı.

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