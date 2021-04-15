Euro
9.66
Dolar
8.05
BIST 100
1,410.25
Altın
1,747.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye'de mart ayında 245 bin 357 gayrimenkul satışı yapıldı

Mart ayında gerçekleşen satışlar, bir önceki aya göre yüzde 38 arttı. Yılın başından 14 Nisana kadar 672 bin 461 taşınmaz el değiştirdi.

Ayşe Şensoy Boztepe   | 15.04.2021
Türkiye'de mart ayında 245 bin 357 gayrimenkul satışı yapıldı

Ankara

Türkiye genelinde martta 245 bin 357 gayrimenkul satılırken, satışlardan 1 milyar 807 milyon 822 bin 704 lira tapu harcı geliri sağlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün verilerine göre, Türkiye genelinde 1 Ocak-14 Nisan'da 672 bin 461 gayrimenkul satışı yapıldı. Bu satışlardan, 295 bin 661'ini konut, 134 bin 851'ini arsa, 216 bin 389'unu tarla, 34 bin 992'sini iş yeri, geri kalanını ise "diğer taşınmaz cinsi satışlar" işlemleri oluşturdu.

Türkiye genelinde mart ayında 245 bin 357 gayrimenkul satıldı. Mart ayındaki satışlar, bir önceki aya göre yüzde 38 artış gösterdi.

Söz konusu satış işlemlerinden mart ayında 1 milyar 807 milyon 822 bin 704 lira, 1-14 Nisan'da 698 milyon 750 bin 703 lira olmak üzere toplam 2 milyar 506 milyon 573 bin 407 lira tapu harcı geliri sağlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır
Kovid-19'la mücadelede haziran sonu hedefi 40 yaş üstündekilerin tamamının aşılanması
Almanya'da son 24 saatte 29 bin 426 Kovid-19 vakası görüldü
Dünya genelinde 825 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Hindistan'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 200 bini aştı

Benzer haberler

Türkiye'de mart ayında 245 bin 357 gayrimenkul satışı yapıldı

Türkiye'de mart ayında 245 bin 357 gayrimenkul satışı yapıldı