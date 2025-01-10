Dolar
35.43
Euro
36.46
Altın
2,676.11
ETH/USDT
3,289.20
BTC/USDT
94,298.00
BIST 100
10,024.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye'de işsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2024'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalışla yüzde 8,6'ya düştü.

Hülya Ömür Uylaş, Serhat Tutak  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Türkiye'de işsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2024'e ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaş grubundaki işsiz sayısı, Kasım 2024'te bir önceki aya kıyasla 84 bin azalarak 3 milyon 72 bin kişiye geriledi. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 seviyesinde gerçekleşti.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayına göre ise 0,4 puan azaldı.

İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7, kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı, bir önceki aya göre 0,5 puan azalarak yüzde 15,8 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 11,9, kadınlarda yüzde 23 olarak hesaplandı.

TÜİK, bazı ayların verilerinde ise revizyona gitti.

Buna göre, 2022-2024 dönemi mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:

Yıl/AylarOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
202211,110,711,110,910,910,210,29,810,110,310,110,3
20239,610,010,110,19,69,49,39,29,18,59,08,8
20249,08,78,68,68,59,28,88,68,68,78,6​​​​​​​

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, kasımda bir önceki aya göre 168 bin kişi azalarak 32 milyon 748 bin oldu. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık azalışla yüzde 49,6 olarak gerçekleşti. Bu oran erkeklerde yüzde 67,1 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak kayıtlara geçti.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, Kasım 2024'te bir önceki aya kıyasla 252 bin kişi azalarak 35 milyon 820 bin kişi oldu. İş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalışla yüzde 54,2 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,1 iken kadınlarda yüzde 36,7 olarak hesaplandı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2024'ün kasım ayında aylık bazda 0,3 saat artarak 42,9 oldu.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, kasımda aylık bazda 0,6 puan artarak yüzde 28,2 olarak belirlendi. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 18,5 iken işsiz ve potansiyel iş gücünün bütünleşik oranı yüzde 19 olarak tahmin edildi.

Türkiye genelinde kasım ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)66.08832.70033.388
İş gücü (bin kişi)35.82023.57712.243
İstihdam (bin kişi)32.74821.93610.812
İşsiz (bin kişi)3.0721.6421.431
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.2689.12321.145
İş gücüne katılma oranı (yüzde)54,272,136,7
İstihdam oranı (yüzde)49,667,132,4
İşsizlik oranı (yüzde)8,6711,7
Genç nüfusta işsizlik oranı (15-24 yaş)15,811,923
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Anadolu'daki şehirlerde ağaçları kırağı, dereleri ve şelaleleri buz tuttu
Türkiye ve dünya gündemi
Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Sarıyıldız ile 5 belediye meclis üyesi gözaltına alındı
"Narkokapan-6" operasyonunda uyuşturucu imal ettikleri gerekçesiyle 3 şüpheli yakalandı
Hatay'da 4 büyüklüğünde deprem

Benzer haberler

Türkiye'de işsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu

Türkiye'de işsizlik oranı 0,1 puan azalarak yüzde 8,6 oldu

Mevduat faizi 4 yıl sonra 2024'te reel getiri sağladı

Alman ekonomisindeki durgunluk iş gücü piyasasını zorluyor

Türkiye'nin ham çelik üretimi Kasım 2024'te yıllık bazda yüzde 0,7 arttı

Türkiye'nin ham çelik üretimi Kasım 2024'te yıllık bazda yüzde 0,7 arttı
Kovid-19 salgını küresel ekonomiyi derinden etkiledi

Kovid-19 salgını küresel ekonomiyi derinden etkiledi
Enerji ithalatı faturası kasımda yüzde 8,8 yükseldi

Enerji ithalatı faturası kasımda yüzde 8,8 yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet