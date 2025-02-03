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Ekonomi

Türkiye'de geçen yıl elektrik üretiminde ve tüketiminde rekor kırıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2024'te elektrik üretiminde ve tüketiminde rekor kırıldığını bildirdi.

Başak Erkalan  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Türkiye'de geçen yıl elektrik üretiminde ve tüketiminde rekor kırıldı

Ankara

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yılın tamamında zirveye çıkan elektrik talebinin yüzde 60'ını yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşıladık." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda yer alan infografiğe göre, geçen yıl Türkiye'nin elektrik üretimi 348,9 milyar kilovatsaat, elektrik tüketimi ise 347,9 milyar kilovatsaat oldu.

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