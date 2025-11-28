Dolar
42.51
Euro
49.25
Altın
4,164.14
ETH/USDT
3,059.00
BTC/USDT
91,572.00
BIST 100
10,933.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye'de et ve süt üretiminde arz sıkıntısı beklenmiyor

Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Keskin, hayvansal üretimde arz eksikliği iddialarına ilişkin "​Ülkemiz tarım ve hayvancılıkta sürdürdüğü istikrarlı politikalar sayesinde et ve süt üretiminde arz sıkıntısı yaşamamaktadır" dedi.

Mehmet Can Toptaş  | 28.11.2025 - Güncelleme : 28.11.2025
Türkiye'de et ve süt üretiminde arz sıkıntısı beklenmiyor

Ankara

Türkiye Tarımsal Süt Üreticileri Merkez Birliği Başkanı Tevfik Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda şap hastalığı bahane gösterilerek, sütte yeterli üretim olmadığının dile getirildiğini söyledi.

Üretim sayılarına ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine bakıldığında, et ve süt üretiminde bir düşüşün yaşanmadığına işaret eden Keskin, Türkiye'nin et ve sütünün yeterli düzeyde olduğunu, üretime devam edildiği sürece de sıkıntının olmayacağını vurguladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Et ve süt üretim miktarlarında kayda değer bir düşüş yaşanmadı"

Kamuoyunda zaman zaman gündeme gelen hayvansal üretimde arz eksikliği iddialarına değinen Keskin, "​Ülkemiz, tarım ve hayvancılık alanında sürdürdüğü istikrarlı politikalar sayesinde, et ve süt üretiminde herhangi bir arz sıkıntısı yaşamamaktadır." ifadesini kullandı.

TÜİK tarafından düzenli olarak açıklanan güncel üretim rakamları incelendiğinde, ulusal düzeyde et ve süt üretim miktarlarında kayda değer bir düşüşün yaşanmadığının altını çizen Keskin, verilerin üretimin tüketimi karşılama kapasitesini yüksek bir düzeyde koruduğunu gösterdiğini söyledi.

"Üretim süreçlerimizin aksaması söz konusu değil"

Keskin, şap hastalığı gibi bölgesel ve kontrol altına alınmış sağlık sorunları bahane edilerek, genel bir üretim yetersizliği algısı oluşturulmaya çalışılmasının, gerçekçi istatistiki verilerle uyuşmadığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üretim süreçlerimizin aksaması söz konusu değildir. Ülkemizin eti de sütü de vatandaşımızın ihtiyacını karşılayacak yeterli düzeydedir. ​Sektör olarak en önemli önceliğimiz, üretimin devamlılığını ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Üreticimize verilen destekler ve modern hayvancılık uygulamaları sayesinde, üretim kapasitemiz korunmakta ve geliştirilmektedir. ​Üretmeye devam ettiğimiz sürece, hayvansal gıda arzımızda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacaktır. Kamuoyunun, resmi kurumların verilerine itibar etmesi ve spekülatif bilgilere itibar etmemesi önemle rica olunur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da arıtma tesisinden çıkan çamuru Burdur'da boş araziye döken firmaya 48,6 milyon lira ceza
AYM, vekalet ücreti alabilmek için açılan 1600 dava ve ihlal başvurusunda ret kararı verdi
Azap Gölü'nde kuraklık nedeniyle sular çekildi
Kars'ta soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi
Şiddet mağduru kadınlara esnek ve uzaktan çalışma imkanı

Benzer haberler

Türkiye'de et ve süt üretiminde arz sıkıntısı beklenmiyor

Türkiye'de et ve süt üretiminde arz sıkıntısı beklenmiyor

Aksaray'da bir çiftçi her sabah ahırına gelen kirpiyi sütle besliyor

Kimyasal zehirlenmelere müdahalede "doğru bilinen yanlışlar" ölüm riskini artırıyor

İnşaat üretimi eylülde tarihi zirvesini gördü

İnşaat üretimi eylülde tarihi zirvesini gördü
İkinci baharlarında belediyeden aldıkları destekle besici oldular

İkinci baharlarında belediyeden aldıkları destekle besici oldular
Bursa kestane şekerinin AB'den coğrafi işaret tescili alması sevinçle karşılandı

Bursa kestane şekerinin AB'den coğrafi işaret tescili alması sevinçle karşılandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet