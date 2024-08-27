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Ekonomi

Türkiye'de 2023'te faal girişimlerin yüzde 44,1'i hizmet sektöründe yer aldı

Türkiye'de geçen yıl faal girişimlerin yüzde 44,1'i hizmet sektöründe, yüzde 36'sı ticaret sektöründe faaliyet gösterdi.

Serhat Tutak  | 27.08.2024 - Güncelleme : 27.08.2024
Türkiye'de 2023'te faal girişimlerin yüzde 44,1'i hizmet sektöründe yer aldı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılına ilişkin sanayi ve hizmet istatistiklerini açıkladı.

Geçici sonuçlara göre, 2023'te faal girişimlerin yüzde 44,1'i hizmet, yüzde 36'sı ticaret sektöründe yer aldı.

Hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 38,6'sını oluştururken sanayi sektörünün istihdamdaki payı yüzde 28,3 olarak hesaplandı.

Ticaret sektörü ciroda yüzde 45,4'lük payla ilk sırada geldi. Girişimlerin en fazla bulunduğu ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 15,7 iken sanayi sektörünün yüzde 33 olarak kayıtlara geçti.

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Geçen yıl üretim değeri, imalatta 15 trilyon 559 milyar lira, ticarette 4 trilyon 257 milyar lira, inşaatta 3 trilyon 319 milyar lira, ulaştırma ve depolamada 3 trilyon 232 milyar lira, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 2 trilyon 573 milyar lira olarak gerçekleşti.

2023'te ciro payının yüzde 35'ini 250 ve üzeri büyüklük grubu, yüzde 24,3'ünü 1-9, yüzde 20,2'sini 10-49 ve yüzde 20,5'ini 50-249 büyüklük grupları oluşturdu. İstihdamın ise yüzde 36'sını 1-9 büyüklük grubu, yüzde 27,5'ini 250 ve üzeri, yüzde 19,5'ini 10-49 ve yüzde 17'sini 50-249 büyüklük grupları teşkil etti.

Geçen yıl aktif girişim sayısı 3 milyon 723 bin 681 olarak gerçekleşti. Geçici sonuçlara göre 2023'te ciro 59 trilyon 377 milyar lira, üretim değeri 34 trilyon 842 milyar lira, faktör maliyetiyle katma değer 9 trilyon 943 milyar lira olarak gerçekleşirken mal ve hizmetlerin toplam satın alışları 53 trilyon 961 milyar lira oldu. İstihdam ise 19 milyon 99 bin 165 kişi olarak kaydedildi.

İmalat sanayisindeki girişimlerin yüzde 55,5'i düşük teknoloji faaliyetlerinde yer aldı. Bu faaliyetlerdeki girişimler istihdamın yüzde 49,4'ünü, cironun yüzde 34,8'ini oluşturdu.

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