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Ekonomi

Türkiye, yılın ilk yarısında Almanya'ya 307 milyon dolarlık fındık sattı

Türkiye'den 2024 yılının ilk 6 aylık döneminde Almanya'ya 307 milyon dolarlık fındık ihraç edildi.

Atakan Çıtlak  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Türkiye, yılın ilk yarısında Almanya'ya 307 milyon dolarlık fındık sattı

Giresun

AA muhabirinin Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden aldığı bilgiye göre, Türkiye yılın ilk yarısında 143 bin 962 ton fındık ihracatı gerçekleştirerek 1 milyar 167 milyon 608 bin 689 dolar gelir sağladı.

Söz konusu dönemde Almanya, en fazla fındık ihraç edilen ülke oldu. Almanya'ya, 6 ayda 307 milyon 154 bin 654 dolar karşılığı 38 bin 529 ton fındık satıldı.

Bu ülkeyi 25 bin 603 tonla İtalya, 10 bin 325 tonla Fransa izledi.

Son yıllarda Türkiye'nin fındık ihracatında büyük önem verdiği Çin ise 5. sırada yer aldı. Bu ülkeye 5 bin 84 ton fındık ihraç edilerek 45 milyon 740 bin 741 dolar kazanıldı.



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