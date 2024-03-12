Dolar
32.06
Euro
35.00
Altın
2,162.46
ETH/USDT
3,979.90
BTC/USDT
71,607.00
BIST 100
9,069.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hatay’da iftar programında konuşuyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da TESKOM’un iftar programında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Türkiye ve Küba arasında "Ekonomik-Ticari İşbirliği Programı ve Yol Haritası" imzalandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ve Küba arasındaki "2024-2026 Yıllarına Yönelik Ekonomik-Ticari İşbirliği Programı ve Yol Haritası"nın son detayları üzerinde anlaşmaya vardıklarını bildirdi.

Mertkan Oruç  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
Türkiye ve Küba arasında "Ekonomik-Ticari İşbirliği Programı ve Yol Haritası" imzalandı

Ankara

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Küba Başbakan Yardımcısı Ricardo Cabrisas Ruiz ile Ticaret Bakanlığı'nda bir araya geldiğini aktardı.

İki ülke arasında daha önce belirlenen ve Küba Başbakanı'nın Haziran 2023'teki ziyaretiyle ivme kazanan "2024-2026 Yıllarına Yönelik Ekonomik-Ticari İşbirliği Programı ve Yol Haritası"nın son detayları üzerinde anlaşmaya vardıklarına işaret eden Bolat, "Ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri daha da güçlendirme noktasında iki yıl içinde atılacak adımların kapsamlı şekilde ortaya konulduğu bu yol haritasının, ilişkilerimizi önemli ölçüde geliştirecek bir adım olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bolat, iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen yıl yaklaşık yüzde 60 artarak 81 milyon dolara ulaşmasının ardından, Türk iş insanlarının Küba pazarına olan ilgisinin arttığına dikkati çekerek, "Yol haritasında belirlenen 41 maddelik eylem planıyla, ticaret, yatırımlar, yasal altyapı, sanayi, teknik işbirliği, finans, ulaştırma, enerji, tarım, sağlık ve ilaç, kültür, turizm ve eğitim alanlarında ilişkilerimizi daha da ileri taşımayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmaları imzalandı

Ticaret Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada da Bolat ve Ruiz tarafından imzalanan söz konusu Program ve Yol Haritası'nın, ticari işbirliğinin derinleştirilmesine, iş ortamının geliştirilmesine, ticaret ve yatırımların artırılmasına vesile olacağı bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca yine Sayın Başbakan Yardımcısının ziyareti sırasında imzalanmış olan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması ile Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi anlaşmaları ile birlikte ülkelerimiz arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere matuf yasal altyapı tamamlanmış olacak. Program ve Yol Haritası, kurulan sağlam yasal altyapı zemininde bundan sonra atılacak adımlara ışık tutacaktır. Önceliğimiz, eylemleri hızla hayata geçirmektir. Bu amaçla düzenli olarak süreci takip edecek ve iş dünyalarımızı Küba'da daha aktif olmaları için teşvik edecek ve destekleyeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmaris'te ormanı yakan sanığa 19 yıl hapis ve 190 bin lira adli para cezası
Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist hudut karakoluna teslim oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayı bitmeden Irak'ı ziyaret edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari'yi telefonla arayarak tebrik etti
Doç. Dr. Zeybek seçim sürecinde dezenformasyona dikkati çekti

Benzer haberler

Türkiye ve Küba arasında "Ekonomik-Ticari İşbirliği Programı ve Yol Haritası" imzalandı

Türkiye ve Küba arasında "Ekonomik-Ticari İşbirliği Programı ve Yol Haritası" imzalandı

'Hedeflerimize her geçen gün daha da yaklaşıyoruz'

Bakan Bolat: Türkiye ile Suudi Arabistan ticaret hacmindeki artış sürecek

Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen LEAP Fuarı'na katıldı

Ticaret Bakanı Bolat, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen LEAP Fuarı'na katıldı
Küba'da binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı

Küba'da binlerce kişi Filistin'e destek için toplandı
Esnaf ve sanatkarlara yönelik genel işletme kredi limiti artırıldı

Esnaf ve sanatkarlara yönelik genel işletme kredi limiti artırıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet