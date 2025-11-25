Türkiye-Suriye Yatırım ve İş Birliği Programı tamamlandı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Gaziantep Şubesince düzenlenen Türkiye-Suriye Yatırım ve İş Birliği Programı tamamlandı.
Gaziantep
MÜSİAD Gaziantep Şubesinden yapılan açıklamaya göre, 22-24 Kasım'da Halep, Çobanbey ve İdlib'te yaklaşık 500 Suriyeli iş insanının katılımıyla düzenlenen program sona erdi.
Uluslararası ticaret buluşmalarından biri olarak tamamlanan ve 3 gün süren programlarda bir dizi ziyaretlerde bulunuldu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Program ziyaretlerine, Suriye Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından müdürler ile üst düzey temsilciler, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, oda başkanları ve iş dünyasından katılım sağlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.