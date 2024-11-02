Dolar
34.33
Euro
37.25
Altın
2,736.32
ETH/USDT
2,502.20
BTC/USDT
69,633.00
BIST 100
8,891.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara’da partisinin "Genel İstişare Toplantısı"nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Türkiye siber güvenlikte dünyaya "rol model" olarak gösterildi

Türkiye, BM Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Küresel Siber Güvenlik Endeksi'nin son raporuna göre, 194 ülkenin yer aldığı değerlendirme sürecinde bütün kriterlerden tam puan aldı.

Arife Yıldız Ünal  | 02.11.2024 - Güncelleme : 02.11.2024
Türkiye siber güvenlikte dünyaya "rol model" olarak gösterildi

Ankara

 Türkiye, siber güvenlik alanındaki çalışmalarıyla Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Küresel Siber Güvenlik Endeksi'nde değerlendirilen 194 ülke arasında bütün alanlardan tam puan alarak "rol model" ülke listesine girdi.

AA muhabirinin, 2025 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan derlediği bilgiye göre, Türkiye'de ağustos itibarıyla teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan 10 bin 888 firmanın yüzde 59'u ve 1323 AR-GE merkezinden yüzde 18'i bilgi iletişim teknolojileri alanında faaliyet gösteriyor.

Siber güvenlik sektörünün gelişmesini ve bütünleşmesini temin amacıyla Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü işbirliğiyle geniş katılımlı bir sektör ekosistemi oluşturulurken üniversitelerin de buraya dahil edilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Söz konusu çalışmalarla siber güvenlik alanındaki münferit AR-GE faaliyetlerinin ve girişimlerin bütünleşik bir yapıda, işbirliğine dayalı olarak geliştirilmesi ve desteklenmesi amaçlanıyor.

Kümelenmede 255 firma faaliyet gösteriyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ve Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi bünyesinde eylül ayı itibarıyla 255 firma, 401 ürün ve 649 hizmetle faaliyet gösteriyor.

Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki yapılanması ve çalışmaları uluslararası alanda da dikkatle takip ediliyor.

BM ITU Küresel Siber Güvenlik Endeksi'ne göre, Türkiye, 194 ülkenin yer aldığı değerlendirme sürecinde "Birinci Seviye Örnek Alınan Ülkeler" arasında yer aldı. ITU, bu yıl sıralama yapısından seviyelendirme yapısına geçti.

Ülkeler yasal düzenlemeler, hukuki düzenleme, teknik altyapı, organizasyonel yapılanma, kapasite geliştirme ve kurumlar arası işbirliği alanlarına göre değerlendirilerek sevilendirildi.

Türkiye, tüm alanlarda 20 tam puan alarak "örnek alınan ülkeler" arasında en üst seviyede yer aldı.

"Türkiye güçlü bir organizasyonel yapıya kavuştu"

Siber Güvenlik, e-Yönetişim ve e-Devlet Kıdemli Uzmanı Mustafa Afyonluoğlu, AA muhabirine, siber güvenlikte kurumsal işbirliğinin belkemiği olan 2 bin 304 siber olaylara müdahale merkezi (SOME) ve 14 sektörel SOME ile Türkiye'nin oldukça güçlü bir organizasyonel yapıya kavuştuğunu söyledi.

Bu yıl 4'üncüsü hazırlanan "2024-2028 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı"nın da stratejik açıdan siber güvenliğe ilişkin hedeflerin tüm ülkede bütüncül olarak ele alınmasını sağlayacağını vurgulayan Afyonluoğlu, "Özellikle kritik altyapılardaki siber güvenliğin önemi değerlendirildiğinde, Elektronik Haberleşme Kanunu'nda yer alan ilgili maddelerden ziyade müstakil bir kanun olarak düzenlenmesi, bu alanla ilgili daha güçlü bir hukuki altyapıyı beraberinde getirecektir." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Narkoçelik-45" operasyonlarında 2 bin 587 şüpheli yakalandı
Milletlerarası anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı
İstanbul'un bazı kesimlerinde sis etkili oldu
Türkiye ve dünya gündemi
Küçükçekmece'de patlayan su borusu sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı

Benzer haberler

Türkiye siber güvenlikte dünyaya "rol model" olarak gösterildi

Türkiye siber güvenlikte dünyaya "rol model" olarak gösterildi

Destekleme projeleriyle yapılan köy yollarının 2025'te 140 bin kilometreye ulaşması planlanıyor

Türkiye gelecek yıl yenilenebilir enerji yatırımlarında vites yükseltecek

Sinema seyircisi sayısı 9 ayda 24 milyonu aştı

Sinema seyircisi sayısı 9 ayda 24 milyonu aştı
Savunma ve havacılıkta yeni eşikler aşılacak

Savunma ve havacılıkta yeni eşikler aşılacak
Türkiye 2025'te madenciliğe yönelik 15 bin 250 kilometre havadan jeofizik araştırması yapacak

Türkiye 2025'te madenciliğe yönelik 15 bin 250 kilometre havadan jeofizik araştırması yapacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet