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Ekonomi

Türkiye, Senegal ile enerji, petrol ve doğal gaz alanında anlaşma imzaladı

Oruç Reis Araştırma Gemisi'nin Somali'de sismik araştırmaya başlamasının ardından Türkiye, bu kez de Senegal ile enerji, petrol ve doğal gaz alanında anlaşma imzaladı.

Duygu Alhan  | 31.10.2024 - Güncelleme : 31.10.2024
Türkiye, Senegal ile enerji, petrol ve doğal gaz alanında anlaşma imzaladı

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye son bir yılda Afrika ülkeleriyle enerji diplomasisini yoğunlaştırdı.

Bu doğrultuda Nijer, Mısır, Somali, Fas ve Cezayir ile enerji ve madencilik başlıklarında stratejik anlaşmalara varan Türkiye'nin enerji alanındaki Afrika açılımının son halkası Senegal oldu.

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Diakhar Faye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret sırasında iki ülke arasında çok sayıda anlaşma imzalandı.

Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Senegal Dışişleri Bakanı Yassine Fall, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Hidrokarbonlar Alanlarında Mutabakat Zaptı"nı imza altına aldı.

Bayraktar, sosyal medya platformu X'te anlaşmaya ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Senegal Dışişleri Bakanı Sayın Yassine Fall ile imzaladığımız 'Enerji ve Hidrokarbonlar Alanlarında Mutabakat Zaptı' ile ülkelerimiz petrol ve doğal gaz aramacılığı, üretimi ve ticareti konusunda iş birliği yapacak. Bu kapsamda Türkiye Senegal'de kara ve deniz sahalarındaki sismik arama faaliyetlerine katkıda bulunacak. Ayrıca yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, kritik mineraller ve nadir toprak elementleri alanlarında da iş birliğine gidilecek."

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