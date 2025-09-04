Dolar
Ekonomi

Türkiye, karasal rüzgar enerjisi kurulu güç artışında Avrupa'da üçüncü oldu

Yıl sonuna kadar karasal rüzgar enerjisi kapasitesini toplam 1,6 gigavat artırmayı hedefleyen Türkiye, ilk altı ayda her biri ortalama 5,9 megavat gücünde 100 rüzgar türbini kurulumunu gerçekleştirdi.

Gülşen Çağatay  | 04.09.2025 - Güncelleme : 04.09.2025
Türkiye, karasal rüzgar enerjisi kurulu güç artışında Avrupa'da üçüncü oldu

Ankara

Türkiye, yılın ilk yarısında 593 megavat karasal rüzgar enerjisi kapasite kurulumu gerçekleştirerek Avrupa'da en fazla kapasite ekleyen üçüncü ülke oldu.

AA muhabirinin, Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de altı aylık kapasite artışı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39 yükseldi.

Sektör verilerine göre, yıl sonuna kadar Türkiye'nin toplam 1,6 gigavat karasal rüzgar enerjisi kapasitesi ilave edeceği öngörülüyor. Türkiye, yılın ilk yarısında 593 megavatlık karasal rüzgar enerjisi kurulumu ile Avrupa'da en fazla kapasite ekleyen üçüncü ülke olurken, yılın ilk yarısında yeni rüzgar enerjisi kurulumunda hedefin yüzde 37'si gerçekleşti.

Bu dönemde devreye alınan yeni kapasite, her biri ortalama 5,9 megavat gücünde 100 rüzgar türbininin kurulmasıyla sağlandı.

Türkiye, yenilenebilir enerjiye geçişte hız kesmeden ilerlerken, rüzgar enerjisindeki bu büyüme ülkenin fosil yakıtlara olan bağımlılığını azaltma hedefiyle uyumlu şekilde sürüyor.

Öte yandan, Almanya, bu dönemde yaklaşık 2,2 gigavat ile Avrupa'da en fazla karasal rüzgar enerjisi kapasitesi kuran ülke oldu. Onu, 889 megavat ile İspanya takip etti.

Avrupa genelinde yılın ilk altı ayında karasal rüzgar enerjisinde yeni kurulumlar 6 gigavata ulaştı. Toplam karasal rüzgar enerjisi kurulu gücü ise 253 bin 816 megavat oldu.

Yatırımlar devam edecek

Türkiye, bu yılın başında beş sahada toplam 1,2 gigavatlık karasal rüzgar enerjisi projelerine destek verilmesini onayladı. Destek, 2024'ün sonlarında başlatılan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesi kapsamında sağlandı.

Yeni YEKA modeli çerçevesinde, ihaleyi kazanan yatırımcılar ilk altı yıl boyunca ürettikleri elektriği serbest piyasada satabilecek. Bu sürenin ardından ise 20 yıl boyunca alım garantisi (Feed-in-Tariff) mekanizmasından faydalanabilecekler.

Söz konusu ihaleyle Türkiye, yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmayı, enerji arz güvenliğini güçlendirmeyi ve karbon emisyonlarını azaltmayı hedefliyor.

