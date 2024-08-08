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Ekonomi

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 100 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Uluslararası İslami Ticaret Finansman Kuruluşu (ITFC) ile 100 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 08.08.2024 - Güncelleme : 08.08.2024
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, 100 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı

İstanbul

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası tarafından, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, bankanın, ITFC ile Kahramanmaraş depreminin etkilerinin azaltılması ve Türkiye'de gıda güvenliği alanında faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında 100 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladığı bildirildi.

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