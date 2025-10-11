Dolar
41.85
Euro
48.62
Altın
4,017.12
ETH/USDT
3,818.00
BTC/USDT
111,968.00
BIST 100
10,720.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türkiye Innovation Week sona erdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 12'ncisi düzenlenen Türkiye Innovation Week 2025 (TIW-Türkiye İnovasyon Haftası) sona erdi.

Kazım Kaan Ulu  | 11.10.2025 - Güncelleme : 11.10.2025
Türkiye Innovation Week sona erdi Fotoğraf: Abdülhamid Hoşbaş/AA

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Ticaret Bakanlığının desteğiyle 9-11 Ekim tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde "Tomorrow: Now (Gelecek: Şimdi)" ana temasıyla düzenlenen etkinlikte, yapay zeka çağında üretimden eğitime, hukuktan savunma sanayisine kadar çeşitli konular ele alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Etkinliğin 3'üncü ve son günü ise sabah saatlerinde açılış seremonisi ile başladı. Ardından İnovaLİG Ödül Töreni ve Stratejik Partnerler Plaket Takdim Töreni gerçekleştirildi.

Etkinlikte eski futbol hakemi Pierluigi Collina, sahnedeki söyleşisinde hayatındaki önemli an ve hatıraları izleyicilerle paylaştı.

Sırasıyla başlayan "İnovasyon Tasarımı: Yapay Zeka ile Dönüşen İnsan, Kurum ve Gelecek", "Yarın İçin Yetkinlik: Yapay Zeka ile Dönüşen Kariyer Haritaları", "Yapay Zeka Çağını Kucaklayan Yeni Bir Eğitim Mimarisini Tasarlamak", "Yatırımcı Gözünden: Milyar Dolarlık AI Girişimi Nasıl Kurulur?" konulu panellerin ardından etkinlik sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ALTAY tankının ilk teslimatı 28 Ekim'de yapılacak
Erzurum polisi atalarının izinde tabyalarda nöbette
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı
Hacıbektaş Horasan Erenleri Dergahı Cemevi Külliyesi açıldı

Benzer haberler

Türkiye Innovation Week sona erdi

Türkiye Innovation Week sona erdi

Türkiye Innovation Week başladı

Türkiye Innovation Week başlayacak

Türkiye Innovation Week, Türkiye'nin "inovasyonda öncü ülke olma" hedefine katkı sağlayacak

Türkiye Innovation Week, Türkiye'nin "inovasyonda öncü ülke olma" hedefine katkı sağlayacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet