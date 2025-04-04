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Ekonomi

Türkiye ile Azerbaycan arasında elektrik alanında işletme anlaşması imzalandı

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve Azerenerji, Türkiye ile Azerbaycan arasında enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla işletme anlaşması imzaladı.

Gülşen Çağatay  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Türkiye ile Azerbaycan arasında elektrik alanında işletme anlaşması imzalandı

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov ile görüştüklerini ve söz konusu anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

Görüşmede petrol ve doğal gazın ardından elektrik ticaretinin de iki ülke arasındaki işbirliğinin önemli bir parçası olabileceğini vurguladıklarını belirten Bayraktar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bakü temaslarımız kapsamında Sayın Şahbazov ile bir araya geldik. Görüşmemizin ardından TEİAŞ ile Azerenerji arasında enerji alanındaki işbirliğimizi daha da ileriye taşıyacak işletme anlaşmasını imzaladık. Bu anlaşma, Türkiye ile Nahçıvan arasında kesintisiz ve güvenilir elektrik iletimini sağlarken mevcut altyapının modernizasyonunu ve kapasite artışını da beraberinde getirecek.

İki kardeş ülke arasında enerjide kurulan bu köprü, bölgesel enerji işbirliğinde yeni bir dönemin kapısını aralayacak."

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