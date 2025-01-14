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Ekonomi

Türkiye ile AB yüksek düzeyli ekonomi toplantısı yapacak

Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasında 6 yılın ardından yüksek düzeyli ekonomik diyalog toplantısı yapılması planlanıyor.

Ata Ufuk Şeker  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Türkiye ile AB yüksek düzeyli ekonomi toplantısı yapacak

Brüksel

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Brüksel'de Avrupa Parlamentosu (AP) Dışişleri Komitesi oturumunda konuştu.

"Türkiye'nin mültecilere yardım alanında yaptıklarını takdir ediyoruz." diyen Kos, AB'nin geçen yıl Türkiye ile daha fazla diyalog kurulması yönünde karar aldığını anımsattı.

Kos, "Türkiye ile mart, nisan aylarında ekonomi konusunda üst düzey bir diyalog kurmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyalog Toplantısı en son 28 Şubat 2019'da İstanbul'da düzenlenmişti.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ikinci döneminin ilk dış ziyaretlerinden birini 17 Aralık'ta Türkiye'ye gerçekleştirmiş ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Ana konusu Suriye'de yaşanan gelişmeler olan görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, AB, ekonomi alanında olumlu mesajlar vermişti.

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