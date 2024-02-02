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Ekonomi

Türkiye hava yoluyla bu yıl 231 milyona yakın yolcu taşımayı hedefliyor

Türkiye'de hava yolunu kullanan yolcu sayısının bu yıl 222,2 milyon kişiye ulaşması yönündeki hedef, 230 milyon 822 bin 123 olarak güncellendi.

Arife Yıldız Ünal  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
Türkiye hava yoluyla bu yıl 231 milyona yakın yolcu taşımayı hedefliyor

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünün "Uçak, Yolcu, Yük Serisi ve Tahminleri Raporu" revize edildi.

Bu kapsamda, geçen yıl direkt transit yolcular dahil 214 milyon 232 bin 985 olan hava yolu yolcu sayısının, bu yıl yaklaşık yüzde 7,7 artışla 230 milyon 822 bin 123'e yükseleceği öngörülüyor. Revizeden önceki hesaplamalarda yolcu sayısı 222,2 milyon olarak tahmin edilmişti.

Gelecek yıl yolcu sayısının 239 milyon 513 bin 215'e ulaşması bekleniyor.

Hava yolu yolcu sayısında en büyük artış iç hatlarda olacak

Geçen yıl 122 milyon 950 bin 966 olan dış hat yolcu sayısı, bu yıl yüzde 4,6 artışla 128 milyon 614 bin 858'e çıkacak. Dış hat yolcu sayısının 2025'te ise 132 milyon 847 bin 912 olacağı tahmin ediliyor.

Geçen yıl 91 milyon 55 bin 14 olan iç hat yolcu sayısının ise bu yıl yüzde 11,8 artışla 101 milyon 771 bin 591 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. İç hat yolcu sayısının 2025'te 106 milyon 219 bin 521'i bulması bekleniyor.

Uçak trafiği artacak

Geçen yıl transit üst geçişler dahil 2 milyon 167 bin 19 olan uçak trafiğinin bu yıl 2 milyon 331 bin 633'e yükseleceği öngörülüyor. Uçak trafiğinin gelecek yıl 2 milyon 402 bin 409'a çıkacağı tahmin ediliyor.

Rapora göre, iç hat uçak trafiği 2024'te 947 bin 834 olacak. Dış hatlarda uçak trafiği ise 859 bin 194'e yükselecek.

Geçen yıl 485 bin 224 olan transit üst geçiş sayısı, bu yıl 524 bin 605'e, gelecek yıl 534 bin 910'a çıkacak.

Türkiye geneli havalimanlarında geçen yıl 4 milyon 211 bin 507 tonu bulan yük hareketinin ise bu yıl 4 milyon 142 bin 471 ton olması bekleniyor. Bunun 2025'te 4 milyon 281 bin 379 tona çıkması öngörülüyor.

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