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Ekonomi

Türkiye fındık ihracatından 11 ayda 1,7 milyar doları aşkın gelir elde etti

Gültekin Yetgin  | 03.08.2023 - Güncelleme : 03.08.2023
Türkiye fındık ihracatından 11 ayda 1,7 milyar doları aşkın gelir elde etti

Giresun

Türkiye, 2022-2023 fındık ihraç sezonunun 11 ayında bu ürünün dış satımından 1,7 milyar doları aşkın gelir sağladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun 1 Eylül 2022-31 Temmuz 2023 dönemine ilişkin bilgi verildi.

Söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 705 milyon 799 bin 93 dolar karşılığında 283 bin 601 ton fındık satıldığı belirtilen açıklamada, temmuz ayı ihracatının ise 21 bin 526 ton fındık karşılığı 126 milyon 788 bin 936 dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.

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