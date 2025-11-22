Dolar
42.44
Euro
48.94
Altın
4,066.01
ETH/USDT
2,708.90
BTC/USDT
83,593.00
BIST 100
10,922.86
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

"Türkiye E-Ticaret Haftası" etkinliği ikinci gününde devam ediyor

Ticaret Bakanlığı tarafından e-ticaret sektöründeki işbirliklerini güçlendirmek, yenilikçi çözümleri öne çıkarmak hedefiyle düzenlenen Türkiye e-Ticaret Haftası etkinliği ikinci gününde devam ediyor.

Yunus Türk, Bahar Yakar  | 22.11.2025 - Güncelleme : 22.11.2025
"Türkiye E-Ticaret Haftası" etkinliği ikinci gününde devam ediyor Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye e-Ticaret Meclisi'nin katkısıyla İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde düzenlenen program, "Future-Commerce/Geleceğin Ticareti" temasıyla gerçekleştiriliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Etkinliğin ikinci günü açılışında teknoloji yazarı Serdar Kuzuloğlu tarafından "Bambaşka Bir Müşteri" başlıklı konuşma gerçekleştirildi.

Kuzuloğlu, burada yaptığı konuşmada, ticaretin dünya tarihinde ve coğrafyasında homojen bir yapısının olmadığını belirterek, "Elektronik ticaret öncesinde Doğu en güzel malını gizlerken en iyi müşterisine bir şey sunabilmek için Batı en ulaşılmaz ürününü vitrinine koymuş ki herkesi cezbetsin, içeriye getirsin, nasıl olsa içeride bir şeyler satabilirim diyebilmek için." diye konuştu.

Türkiye'de modern, bugünkü anlamda alışveriş konseptinin öğrenilmesinin alışveriş merkezleri ekseninde 170 yıl gecikmeli olduğunu ifade eden Kuzuloğlu, "Elektronik ticarette durum bu değil işte. Çünkü o değişimi çok daha erken yakaladık. Hatta kurallarını koyan ülkelerden biri haline geldik." değerlendirmesinde bulundu.

Kuzuloğlu, artık kimsenin alışveriş merkezlerinden işini görmediğini aktararak, "Herkes e-ticaret platformlarından yürütüyor. Geleneksel ticarette ürünün, hizmetin, markanın merkezde olduğu bir yapı vardı işte müşteri onun etrafında dağılıyordu. Ama bugün baktığımızda yine müşteri var, yine ürün hizmetin kendisi var ama biraz yer değiştirdi. Bugün müşterinin merkezde olduğu ve karşısındaki seçenekler arasında sekip geldiği bize ulaşmaya çalıştığı daha doğrusu bizim ona ulaşmaya çalıştığımız bir yapıdayız ve tarihte hiç olmadığı kadar şımartılmış durumda müşteri. Beklentileri var müşterinin ve bütün hepsine yetişmek zorundayız. Çünkü biz yetişmesek rakibimiz yetişiyor. İlk defa internette ve sadece elektronik ticaret ile var olan yeni beklentilerimiz var." ifadelerini kullandı.

Sadece organik zeka ile bu kadar yükün üstesinden gelinmesinin mümkün olmadığını kaydeden Kuzuloğlu, şunları kaydetti:

"Hem müşteriyi tanıma adına hem müşteriye has özel hizmetler geliştirme adına bakıldığında bir sürü kriterle baktığımızda zaten doğanız gereği çok haşır neşir olduğunuz bu elektronik platformları artık biraz da zekaya, üretkenliğe yönelik bir kaldıraç olarak kullanma eğilimindeyiz ama insanın ihtiyaçlarının insan tarafından karşılanamayacak seviyeye gelmiş olması düşündürücü."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından ABB Başkanı Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni
Bilecik'in Çukurören biberi gastronomiye 30 yeni ürün kazandırdı
Diyarbakır'da öğrenciler Maarif Modeli ile oluşturulan sınıfta geçmişe yolculuk yapıyor
Öğretmenler olası afetlerde hayat kurtarmaya hazırlanıyor
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele V. Ulusal Eylem Planı 25 Kasım'da açıklanacak

Benzer haberler

"Türkiye E-Ticaret Haftası" etkinliği ikinci gününde devam ediyor

"Türkiye E-Ticaret Haftası" etkinliği ikinci gününde devam ediyor

Türkiye E-Ticaret Haftası'nda "dijital çağda tüketici psikolojisi" konuşuldu

Türkiye E-Ticaret Haftası'nda Türkiye'de yatırım fırsatları konuşuldu

Ticaret Bakanı Bolat: E-Ticarette ürün güvenliği çok önem verdiğimiz bir alan

Ticaret Bakanı Bolat: E-Ticarette ürün güvenliği çok önem verdiğimiz bir alan
Türkiye E-Ticaret Haftası başladı

Türkiye E-Ticaret Haftası başladı
e-ticaret sektörü İstanbul'da bir araya gelecek

e-ticaret sektörü İstanbul'da bir araya gelecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet