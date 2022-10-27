Türkiye Çevre Etiketi Sistemi, Küresel Eko-Etiket Ağı'na tam üye oldu
Küresel Eko-Etiket Ağı'na (GEN) 2020'de ortak üye olarak kabul edilen Türkiye Çevre Etiketi Sistemi, bu yılki denetimlerin ardından tam üyeliğe kabul edildi.
Ankara
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamada, enerji verimliliği, atık minimizasyonu ve ürün yönetimini teşvik edecek uygulamaların hayata geçirilmeye devam ettiği belirtildi.
Çevre ve insan sağlığını koruyacak, daha az kaynakla tasarruf sağlayacak, çevre dostu ve insan sağlığı ürünlerin kullanılmasıyla bilinci artıracak olan "Türkiye Çevre Etiketi Sistemi"ni 19 Ekim 2018'de uygulamaya geçiren Bakanlık, bu kapsamda seramik, tekstil, temizlik kağıdı, elde yıkama bulaşık deterjanı, kozmetik, cam, çamaşır deterjanı ve bulaşık makinesi deterjanı ile turistik konaklama hizmet grubunda yer alan "Çevre Etiketi" kriterlerini belirledi.
Türkiye Çevre Etiket Sistemi, 2020'de üye olduğu Küresel Eko-Etiket Ağı'na bu yıl gerçekleştirilen denetimlerin ardından tam üye olarak kabul edildi.
Bünyesinde farklı ürün ve hizmet grupları için kriter belirleme çalışmaları da sürdüren Bakanlık, "Türkiye Çevre Etiketi Sistemi"nin çevreye duyarlı olduğu belirlenen ürünleri ve hizmetleri teşvik etmeyi, tüketicileri ve üreticileri bilgilendirmeyi amaçlayan ve gönüllülük esasına dayanan bir sistem olduğunu bildirdi.
Açıklamada, iç ve dış pazarda çevre dostu ürünleri ayrıcalıklı kılacak uygulama kapsamında farklı alanlarda onlarca ürünün, "Çevre Etiketi" alırken, başvuruda bulunan diğer şirketlerin kriterleri sağlayıp sağlamadığına dair incelemelerin devam ettiği belirtildi.
Tam üyelik 18 Ekim'de onaylandı
"Çevre Etiketi" kullanımının 4 yıl süre için verildiği, süre bitiminden 180 gün önce talep edilmesi halinde teknik inceleme komisyonuna yaptırılan değerlendirme sonucunda sürenin uzatılabileceği de vurgulandı.
GEN tarafından yapılan denetim sonucunda, Türkiye Çevre Etiketi Sistemi'nin tam üyeliği 18 Ekim'de onaylandı. Bu sayede Türkiye Çevre Etiketi Sisteminin uluslararası geçerliliği ve tanınırlığı tescillenmiş oldu.
Bakanlık açıklamasında, sistemin tanınırlığını artırmak, markalaşmasını sağlamak, eko-etiket sistemini uygulayan diğer ülkelerle bilgi alışverişi sağlamak ve günün ihtiyaçlarına göre "Çevre Etiketi Sistemi"nin geliştirilmesini temin etmek amacıyla Küresel Eko-Etiket Ağına katılımın önem arz ettiği belirtildi.
1994 yılında kurulan ve kar amacı gütmeyen uluslararası platform olan GEN'in, 60 ülkeyi kapsayacak şekilde 34 üyesi bulunuyor.