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Ekonomi

Türkiye, bor piyasasında yüzde 63 pazar payı ile küresel liderliğini sürdürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, dünya bor rezervinin yüzde 73,2'sine sahip olan Türkiye'nin, 2023'te de yüzde 63'lük pazar payı ile liderliğini sürdürdüğünü bildirdi.

Gökçe Topbaş  | 20.01.2024 - Güncelleme : 20.01.2024
Türkiye, bor piyasasında yüzde 63 pazar payı ile küresel liderliğini sürdürüyor

Ankara

Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, ülkelere göre dünya bor rezerv oranları paylaşıldı.

Dünya bor rezervlerinin yüzde 73,2'sine sahip olan Türkiye'de, bilinen bor yataklarının Eskişehir Kırka, Kütahya Emet, Balıkesir Bigadiç ve Bursa Kestelek'te bulunduğu kaydedildi.

Paylaşımda, borun Türkiye'de yüzde 51 oranında cam, yüzde 17 oranında tarım, yüzde 14 oranında seramik, yüzde 1 oranında deterjan ve yüzde 17 pay ile de diğer alanlarda kullanıldığı belirtildi.



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