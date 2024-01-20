Türkiye, bor piyasasında yüzde 63 pazar payı ile küresel liderliğini sürdürüyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, dünya bor rezervinin yüzde 73,2'sine sahip olan Türkiye'nin, 2023'te de yüzde 63'lük pazar payı ile liderliğini sürdürdüğünü bildirdi.
Ankara
Bakanlığın X hesabından yapılan paylaşımda, ülkelere göre dünya bor rezerv oranları paylaşıldı.
Dünya bor rezervinin %73,2’sine sahip olan ülkemiz 2023 yılında da %63’lük pazar payı ile liderliğini sürdürdü. pic.twitter.com/mx1ZEIXTPn— T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (@TCEnerji) January 20, 2024
Dünya bor rezervlerinin yüzde 73,2'sine sahip olan Türkiye'de, bilinen bor yataklarının Eskişehir Kırka, Kütahya Emet, Balıkesir Bigadiç ve Bursa Kestelek'te bulunduğu kaydedildi.
Paylaşımda, borun Türkiye'de yüzde 51 oranında cam, yüzde 17 oranında tarım, yüzde 14 oranında seramik, yüzde 1 oranında deterjan ve yüzde 17 pay ile de diğer alanlarda kullanıldığı belirtildi.
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