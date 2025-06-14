Dolar
39.41
Euro
45.50
Altın
3,433.40
ETH/USDT
2,533.00
BTC/USDT
104,910.00
BIST 100
9,311.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın misilleme olarak İsrail'e füze saldırılarında bulunduğu Tel Aviv'den yayındayız
logo
Ekonomi

Türkiye Bankalar Birliği lojistik sektörü raporunu yayımladı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), dünya ve Türkiye'deki lojistik sektörünü ele alan "Rekabet Gücünün Bir Öğesi Olarak Lojistik Sektörü" raporunu yayımladı.

Emirhan Yılmaz  | 14.06.2025 - Güncelleme : 14.06.2025
Türkiye Bankalar Birliği lojistik sektörü raporunu yayımladı

İstanbul

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TBB'nin lojistik sektörünü kapsamlı olarak ele alan "Rekabet Gücünün Bir Öğesi Olarak Lojistik Sektörü" raporunda sektörün dünya ve Türkiye'deki durumu, büyümeye ve rekabet gücüne etkisi, potansiyeli ile iklim ve çevre riskleri gibi unsurlar detaylı şekilde analiz ediliyor.

Jeopolitik gelişmeler ve korumacılık eğilimlerinin de ele alındığı raporda, gıda lojistiği ile afet yönetiminde lojistik sektörünün önemi vurgulanıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada görüşlerine yer verilen TBB Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar, raporun küresel ticaretin en önemli bileşenlerinden biri olan lojistik sektörünün gelişiminin, ülkelerin rekabet gücünü artırıcı bir rol oynadığını ortaya koyduğunu belirtti.

Çakar, "Türkiye'nin yakın ve dost ülkelerin tedarikinden daha fazla pay alma ve kendini bir lojistik merkezi olarak konumlandırma potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Türkiye'nin, AB'nin tedarikinden aldığı payı artırması ve çeşitli projelerle konumunu fırsata çevirme potansiyeline işaret ediyor." ifadelerini kullandı.

Lojistik sektörüne sağlanan finansman olanaklarına dikkati çeken Çakar, sektörün toplam kredi hacminden ortalama yüzde 7 pay aldığını, takipteki kredi oranının yüzde birin altında olduğunu vurguladı. Çakar, sektörün GSYH'ye katkısının yüzde 10'a yakın olduğunu ve yaklaşık 1,7 milyon istihdam sağladığını kaydetti.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eyüpsultan'da İETT otobüsünün üzerinde 3 kişi bulunan motosiklete çarpması kamerada
Mayısta yağışlar geçen yıla göre yüzde 31 azaldı
Hititlerin binlerce yıllık antik kentlerinde jandarma timleri görev alıyor
Jandarma Teşkilatı 186 yaşında
Son 5 yılda geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı dörtte bir azaldı

Benzer haberler

Yaşlıların "finansal istismarına karşı" kurumsal çözümler devreye alınıyor

Yaşlıların "finansal istismarına karşı" kurumsal çözümler devreye alınıyor

Türkiye Bankalar Birliği lojistik sektörü raporunu yayımladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet