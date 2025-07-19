Türkiye, 2 yeni sondaj gemisiyle dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, enerji filosuna 2 yeni sondaj gemisi ekleyerek toplam sondaj gemisi sayısını 6’ya çıkardı. Böylece Türkiye, dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip ülke konumuna geldi.
Ankara
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir video paylaştı.
Videoda, Türkiye'nin enerji filosunun üyeleri Kanuni, Yavuz, Fatih, Abdülhamid Han derin deniz sondaj gemileri ile Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi ve Barbaros Hayrettin Paşa Sismik Araştırma Gemisi yer aldı.
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Yapay zeka teknolojisiyle hazırlanan dikkati çekici videoda, gemiler güçlü robotlara dönüştürülerek izleyiciyle buluştu. Omuzlarında Türk bayrağı taşıyan robot figürler, asker selamı vererek enerjide tam bağımsızlık vurgusu yaptı.
Bayraktar, söz konusu sosyal medya paylaşımında "Görev başındaki Enerji Kahramanlarımızın rotası net: Enerjide tam bağımsızlık" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin 2 yeni sondaj gemisiyle artık dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip olduğunu kaydeden Bayraktar, "Bu, sadece bir filo değil, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, denizlerin derinliklerinden geleceğe uzanan güçlü bir iradenin yansımasıdır." değerlendirmesinde bulundu.
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Türkiye, iki yeni sondaj gemisiyle artık dünyanın en büyük 4. deniz enerji filosuna sahip! 🇹🇷— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) July 19, 2025
Bu sadece bir filo değil; Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan liderliğinde, denizlerin derinliklerinden geleceğe uzanan güçlü bir iradenin yansımasıdır.
Görev başındaki Enerji… pic.twitter.com/0YsCfPn7ne