Turkcell Genel Müdürü Koç: 5G altyapısıyla beraber artık daha hızlı internete kavuşacağız
Turkcell Genel Müdürü Koç, "5G altyapısıyla beraber artık daha hızlı internete kavuşacağız ve düşük gecikmeli veri akışıyla şu anda hayatımıza girmeyen yeni teknolojilere de kapı açmış olacağız." dedi.
Ankara
Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının desteklediği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde, "Türkiye Yüzyılında Sanayi ve Teknoloji" ana temasıyla düzenlenen "Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi", Kocaeli Kongre Merkezi'nde devam ediyor.
Etkinliğin, "Akıllı Şehirler ve Dijital Dönüşüm" başlıklı oturumunda konuşan Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, teknolojinin ancak insan odaklı olduğunda gerçek bir fayda sağladığını belirtti.
Koç, "akıllı kent" kavramının toplumsal refahı arttıracak bir başlık olarak ele alınması gerektiğini söyledi.
Akıllı şehirciliğin sadece teknolojik bir dönüşümü ifade etmediğini dile getiren Koç, "Turkcell olarak, akıllı şehir kavramını ve akıllı şehirciliğe dair uygulamaları insan hayatını daha iyi hale getiren bir çözüm olarak görüyoruz. Teknolojiyi insan ve toplum odaklı bir dönüşüm aracı olarak konumlandırıyor, teknolojinin bir amaç değil, bir araç olduğunu düşünüyoruz." dedi.
Koç, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu kapsamında hazırlanan 2024-2030 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nı çok değerli gördüğünü ifade etti.
Şehrin dijital dönüşünün itici gücünün bağlantı altyapısı olduğunu söyleyen Koç, "Bağlantısı olmayan bir şehir akıllı olamaz, dijital dönüşüme ön ayak olamaz." diye konuştu.
Koç, bağlantı teknolojileriyle birlikte büyük veri, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi yeni nesil teknolojilerin de akıllı şehirlerin olgunluk seviyesine katkı sağladığını belirtti.
"Akıllı şehirlerin çatısı yapay zeka teknolojileri"
Bağlantılı bir akıllı şehrin temel taşını 5G teknolojisinin oluşturduğunu vurgulayan Koç, Türkiye'de bu teknoloji ihalesinin gelecek yıl yapılacağını anımsattı.
Koç, 2026'da ise tüm şehirlere 5G altyapısının getirileceğini belirterek, "5G altyapısıyla beraber artık daha hızlı internete kavuşacağız ve düşük gecikmeli veri akışıyla şu anda hayatımıza girmeyen yeni teknolojilere de kapı açmış olacağız." ifadelerini kullandı.
Akıllı şehirler için gereken teknolojilerden bir diğerinin "uç bilişim" olduğuna işaret eden Koç, bu teknolojiyi akıllı şehirciliğin "ana kolonu" olarak tanımladı.
Koç, akıllı şehirlerin en büyük ihtiyacının veriye dayalı karar alabilmek olduğuna dikkati çekerek, "Veriye dayalı karar alınabilmesi için de öncelikle bu verilerin toplanabilmesi, hızlı bir şekilde bir değere dönüştürülmesi gerekiyor. Artık bütün büyük illerin, bütün şehirlerimizin verilerinin bir yerde toplanıp bir karara dönüşmesi yerine bölgesel olarak akıllı şehirlerimizde lokal kararlar verilebilecek, sorunlara daha hızlı çözümler üretilebilecek." dedi.
Yapay zeka teknolojisini akıllı şehirlerin çatısı olarak değerlendiren Koç, bu şehirlerde yapay zekanın mutlaka kullanılması gerektiğini belirtti.
"Enerji izleme çözümlerimizle tasarruf sağlıyoruz"
Koç, Turkcell'in akıllı şehir uygulamalarında önemli bir konumda yer aldığını ifade ederek, nesnelerin internetiyle beraber yapay zeka teknolojisi ve yapay zeka temelli algoritmalar sayesinde tüm şehir ve kurumlara yenilikçi operasyon çözümleri sunduklarının altını çizdi.
Kamu ve vatandaş arasındaki iletişimi dijitalleştirecek platformlar oluşturduklarına da dikkati çeken Koç, şöyle devam etti:
"Turkcell olarak trafik denetleme sistemlerinden atık yönetimine kadar birçok alanda bağlantıyı sağlıyoruz, büyük veri odaklı ısı haritalarını çıkarabiliyoruz, aynı zamanda inşa ettiğimiz veri merkezlerimizde her bir şehrimizin dijital ikizini oluşturabiliyoruz. Hava kalitesi takibi, gürültü seviyesi izleme, enerji verimliliği gibi alanlarda anlık ölçüm ve raporlamalar da yapıyoruz. Enerji izleme çözümlerimizle gerek özel sektörün gerekse paydaşlarımızın enerjilerini izleyerek tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Su ve kanalizasyon idarelerinin tüm şebekelerini uzaktan izlemesine yönelik erişim altyapımızla yazılım ve donanım çözümlerimiz de var. Bakıma muhtaç kişilerin sağlık durumlarını nesnelerin interneti çözümüyle takibini yapıyoruz."
Koç, Turkcell teknolojilerinin akıllı şehirciliğe hazır olduğunu ifade ederek, söz konusu kavramın gittiği noktayı da yakından takip ettiklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.