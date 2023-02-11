Türk Telekom'dan deprem bölgesinde bulunan müşterilerine ilişkin açıklama
Türk Telekom, deprem bölgesinde bulunan müşterileri tarafından ödeme yapılmaması durumunda iletişimlerinin aksatılmayacağını bildirdi.
İstanbul
Türk Telekom'un Twittter'da yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde müşterilerimizin iletişiminin aksamaması adına ödeme yapılmaması durumunda iletişimde hiçbir kesinti yapılmayacak, gecikme faizi alınmayacak ve her türlü ödeme yapılandırma, ücretsiz hat dondurma, iptal talepleri karşılanacaktır." ifadelerine yer verildi.
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