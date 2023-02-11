Dolar
18.83
Euro
20.12
Altın
1,865.33
ETH/USDT
1,521.10
BTC/USDT
21,799.00
BIST 100
4,505.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Fevzipaşa Mahallesi Kardelen Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğünde açıklamalarda bulunuyor Gaziantep’in İslahiye ilçesinde Fevzipaşa Mahallesi Kardelen Apartmanı’nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor Kahramanmaraş’taki Kültür Kent Sitesi’nde enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
logo
Ekonomi

Türk Telekom'dan deprem bölgesinde bulunan müşterilerine ilişkin açıklama

Türk Telekom, deprem bölgesinde bulunan müşterileri tarafından ödeme yapılmaması durumunda iletişimlerinin aksatılmayacağını bildirdi.

Furkan Gençoğlu   | 11.02.2023
Türk Telekom'dan deprem bölgesinde bulunan müşterilerine ilişkin açıklama

İstanbul

Türk Telekom'un Twittter'da yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesinde müşterilerimizin iletişiminin aksamaması adına ödeme yapılmaması durumunda iletişimde hiçbir kesinti yapılmayacak, gecikme faizi alınmayacak ve her türlü ödeme yapılandırma, ücretsiz hat dondurma, iptal talepleri karşılanacaktır." ifadelerine yer verildi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depremler sonrası duman çıktığı ihbarı yapılan Göksun'daki dağ incelendi
Enkazdan kurtarılan Elif ile Karadenizli muhtarın Fenerbahçe diyaloğu kameralara yansıdı
Adıyaman'da depremden 127 saat sonra bir kişi enkazdan kurtarıldı
Hatay'da depremde oluşan yarık havadan görüntülendi
Deprem bölgelerinden İstanbul'a getirilen yaralıların tedavileri sürüyor

Benzer haberler

Türk Telekom'dan deprem bölgesinde bulunan müşterilerine ilişkin açıklama

Türk Telekom'dan deprem bölgesinde bulunan müşterilerine ilişkin açıklama

Türk Telekom'dan pay geri alım kararı

Telekom operatörlerinden deprem bölgesine yönelik ortak açıklama

GSM operatörleri, yüzlerce mobil baz istasyonunu deprem bölgesine yönlendirdi

GSM operatörleri, yüzlerce mobil baz istasyonunu deprem bölgesine yönlendirdi
GSM operatörleri, depremden etkilenenler için seferber oldu

GSM operatörleri, depremden etkilenenler için seferber oldu
Türk Telekom, afet bölgelerindeki iletişim ihtiyacı için bilgilendirme ve seferberlik başlattı

Türk Telekom, afet bölgelerindeki iletişim ihtiyacı için bilgilendirme ve seferberlik başlattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet