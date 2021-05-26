Euro
10.33
Dolar
8.44
BIST 100
1,409.98
Altın
1,906.36
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında konuşuyor.
logo
Ekonomi

Türk teknoloji şirketinden uzay alanında ihracat başarısı

Göksel Yıldırım   | 26.05.2021
Türk teknoloji şirketinden uzay alanında ihracat başarısı

Ankara

Türk şirketlerinin yüksek teknoloji alanındaki ihracat başarılarına bir yenisi eklendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, CTech Bilişim Teknolojileri ile Thales Alenia Space, uydu haberleşme sistemleri alanında iş birliği anlaşması imzaladı. Bu iş birliği kapsamında CTech, uydu haberleşmesi ve uzay kalifiye ürünleri kapsamında ilk ihracatını Thales Alenia Space için gerçekleştirdi.

Şirket, bu iş birliğiyle uluslararası pazardaki hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım daha attı. Thales Alenia Space ise bu iş birliğiyle Türkiye uzay pazarındaki varlığını güçlendirerek tedarik zincirini geliştirmeyi hedefliyor.

CTech, haberleşme uydusu ihracat programı çerçevesinde uydu alanındaki ilk parça ihracatını gerçekleştirmiş oldu. Şirket, ihraç edilecek ürünlerin teslimatlarını da tamamladı. CTech'in sağladığı bileşenler Thales Alenia Space tarafından üçüncü bir ülkenin uydusu için kullanılacak.

Thales ve Leonardo firmalarının ortak girişimi olan Thales Alenia Space (İspanya) 32 yıllık tecrübesi ve 600 uydu için 4 binden fazla ürün teslimatıyla uydu haberleşme sistemleri alanında uluslararası referanslara sahip bulunuyor. Thales Alenia Space, son 15 yılda yaptığı çalışmalarla uydu haberleşme sistemleri alanında sektörde önemli bir konumda yer alıyor.

Türksat 6A'da imzası var

CTech, 2005 yılından bu yana savunma ve güvenlik, havacılık ve uzay, telekom ve yayıncılık, haberleşme, siber güvenlik ve modelleme-simülasyon alanlarında kamu, özel sektör ve yurt dışındaki muhtelif paydaşlarına ürün ve çözümler sunarak, çeşitli projelerin yükleniciliğini yapıyor.

2018 yılında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) bir iştiraki haline gelen ve bu gelişme sonrasında hızla büyümeye devam eden CTech'te, çoğunluğunu alanında uzman mühendislerin oluşturduğu 180'den fazla personel çalışıyor.

CTech, Türkiye'nin vizyon projelerinden olan ilk yerli haberleşme uydusu Türksat 6A’yı gerçekleştirecek konsorsiyumda yer alıyor ve bu proje kapsamında ana işlevi yer kontrol istasyonları ile uydu arasındaki bağı kurmak olan Telemetri, Telekomut ve Mesafe Ölçüm (TTM) Alt Sistemi'ni geliştiriyor.

CTech ayrıca hem insansız hem de insanlı hava, kara ve deniz araçlarında kullanılabilen mobil ve güvenli uydu haberleşme terminalleri için de çözümler sunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Ringde çok büyük darbeler aldım ama hiçbiri koronavirüs kadar ağır olmamıştı'
AB ülkelerinde Kovid-19'a karşı aşılamalar hızlandı
Avrupa ülkeleri yaz turizm sezonu yaklaşırken seyahatleri kademeli olarak açıyor
Hong Kong'da kullanılmayan Kovid-19 aşıları çöpe atılmak zorunda kalınabilir
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 4 bin 157 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Türk teknoloji şirketinden uzay alanında ihracat başarısı

Türk teknoloji şirketinden uzay alanında ihracat başarısı

Elazığ'daki Haroğlu Dağı'nda "bombus arısı"nın 5 türüne rastlandı

Türk şirketinden dünya savunma devlerine ihracat başarısı

'Otomotiv şehri Sakarya'da 4 ayda üretilen 107 bin 504 aracın yüzde 74,36'sı ihraç edildi

'Otomotiv şehri Sakarya'da 4 ayda üretilen 107 bin 504 aracın yüzde 74,36'sı ihraç edildi
Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında AB'den gelen siparişlerle yeni rekor beklentisi

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatında AB'den gelen siparişlerle yeni rekor beklentisi

Karadeniz'den Rusya'ya ihracatta yılın 4 ayında yüzde 61 artış oldu

Karadeniz'den Rusya'ya ihracatta yılın 4 ayında yüzde 61 artış oldu