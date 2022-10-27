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Ekonomi

Türk Hava Yolları İstanbul-Kerkük direkt uçuşlarına başladı

Türk Hava Yolları (THY) daha önce askeri üs olarak kullanılan Irak'ın Kerkük kentindeki Kerkük Havalimanı'na, İstanbul'dan ilk doğrudan uçuşunu düzenledi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 27.10.2022
Türk Hava Yolları İstanbul-Kerkük direkt uçuşlarına başladı

Kerkük

İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait TK6890 sefer sayılı uçak, saat 10.30'da hareket etti.

Uçak, Kerkük Havalimanı'na 13.00'te indi.

Uçuşta, THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Kerkük Valisi Rakan Said, Türkiye'den Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Irak Türkmenleri yetkilileri, DEİK Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar ve Kerkük Türkmen iş insanları da hazır bulundu.

Kerkük Havalimanı'na inen uçak, havalimanında su takıyla karşılandı.

THY; Bağdat, Basra, Necef, Erbil ve Süleymaniye'den sonra Kerkük Havalimanı'yla Irak'ta doğrudan sefer düzenlediği şehir sayısını 6'ya çıkardı.

Aynı uçak akşam saat 16.40'ta Kerkük'ten İstanbul Havalimanı'na ilk tarifeli seferini icra edecek.

Askeri üs olarak kullanılan Kerkük Havalimanı sivil uçuşlara açıldı

Irak'ın Kerkük kentinde bulunan ve askeri üs olarak kullanılan Kerkük Havalimanı, 16 Ekim'de düzenlenen törenle resmen hizmete açılmış, 20 Ekim'den itibaren iç ve dış hat uçuşları başlamıştı.

Irak Sivil Havacılık Kurumu yaptığı yazılı açıklamada, Kerkük Havalimanı'nın tüm uluslararası standartlara uygun ve sivil uçuşlara hazır olduğunu belirtmiş, Kerkük Havalimanı'nın ülkedeki yolcu ve kargo taşımacılığına ciddi anlamda katkı sağlayacağını kaydetmişti.

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