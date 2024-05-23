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Ekonomi

Türk Eximbank sendikasyon kredisiyle 728 milyon dolarlık kaynak sağladı

Türk Eximbank, Bankanın sürdürülebilirlik bağlantılı 5. sendikasyon kredisi işlemiyle yaklaşık 728 milyon dolarlık kaynak sağladı.

Abdulselam Durdak  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Türk Eximbank sendikasyon kredisiyle 728 milyon dolarlık kaynak sağladı

Istanbul

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Türk Eximbank; MUFG Bank, Ltd. ve Abu Dhabi Commercial Bank'ın koordinatör, MUFG Bank'ın sürdürülebilirlik koordinatörü olarak yer aldığı 1 yıl vadeli işlemle sendikasyon kredisini yüzde 110 oranında yeniledi.

Bir önceki yılın aynı dönemine göre 190 baz puan maliyet düşüşüyle sağlanan sendikasyon kredisine uluslararası piyasalardan yoğun talep geldi. İşleme, 14'ü yeni olmak üzere Avrupa, Amerika, Uzak Doğu ve Körfez bölgelerinden 34 finansal kuruluş katıldı.

"Bu sene sağladığımız 3,2 milyar dolar kaynağın ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, sendikasyon kredisinin detaylarından bahsederek, şu bilgileri verdi:

"Kadın girişimci KOBİ'lerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak için kredi desteğimizi artırma ve sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı olarak yeşil ürün ihracatı yapan KOBİ'lere kaynak sağlanması hedefi dahil olmak üzere sürdürülebilirlik performans kriterleri ekleyerek gerçekleştirdiğimiz sendikasyon işlemimizi yüzde 100'ün üzerinde yenilemekten gurur duyuyoruz. Yaptığımız sendikasyon işleminde maliyetlerin düşmesinin yanında 14 yeni finansal kuruluşun katılımının sağlanmasını ülkemize ve kurumumuza duyulan güveni yansıtan önemli gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bu işlemle sene başından itibaren sağladığımız 3,2 milyar dolar tutarındaki uluslararası kaynağın ihracat sektörüne ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."

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