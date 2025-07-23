Dolar
40.45
Euro
47.52
Altın
3,431.18
ETH/USDT
3,662.70
BTC/USDT
118,131.00
BIST 100
10,634.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Türk doğal taşı 11 ülkede tanıtılacak

Ege Maden İhracatçıları Birliği, 29 firmanın katılımıyla hazırladığı proje ile Türk doğal taşını 11 ülkede tanıtacak.

Mustafa Güngör  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
Türk doğal taşı 11 ülkede tanıtılacak

İzmir

Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı İbrahim Alimoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türk doğal taş firmalarının uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini ve ihracat yeteneklerini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Projesi kapsamında 29 firmanın katılımıyla "Doğal Taş Sektöründe Sürdürülebilirlik Odaklı Yurt Dışı Pazarlama" adlı çalışmayı hayata geçirdiklerini vurgulayan Alimoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Her URGE projesinde firmalarımızın yetkinliklerini artırıyoruz. Bu proje kapsamında firmalar için yeşil dönüşüm odaklı bir yol haritası oluşturulacak. Bu doğrultuda ihtiyaç olarak belirlenen konulara yönelik eğitim ve danışmanlık hizmetlerimiz olacak. Ağustos itibarıyla eğitim faaliyetlerine de başlayacağız. Yurt dışı pazarlama faaliyetlerinde hedef ülkeler olarak, Suudi Arabistan, ABD, Meksika, Avustralya, Güney Afrika, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Brezilya, Nijerya, Çin ve Rusya olarak planlandı. 150 desen ve 650 renk çeşitliliğine sahip olan Türk doğal taşlarını 11 ülkede pazarlayacağız. Böylece ihracatta 1 milyar dolar hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz."

Alimoğlu, Türkiye'nin 2025 yılının ilk yarısındaki doğal taş ihracatının geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4'lük artışla 895 milyon dolardan 931 milyon dolara çıktığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AKOM'dan İstanbul için sıcak hava dalgası uyarısı
Antalya-Alanya Otoyolu'nun temeli 25 Temmuz'da atılacak
MSB: Suriye tarafından terörle mücadele ve savunmanın güçlendirilmesi amacıyla Türkiye'den resmi destek talep edildi
Ege Üniversitesi'nde geliştirilen mama hazırlama cihazına "faydalı model" belgesi
HAVELSAN kamu kurumlarının dijital dönüşümüne öncülük ediyor

Benzer haberler

Türk doğal taşı 11 ülkede tanıtılacak

Türk doğal taşı 11 ülkede tanıtılacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet