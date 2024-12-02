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Ekonomi

Türk çelik sektörü kapasite kullanım oranını 2025'te yüzde 70'lere çıkarmayı hedefliyor

Çelik sektörünün AB'deki önemli aktörlerinden Thyssenkrupp AG'nin 2030'a kadar 11 bin kişiyi işten çıkarma kararının yankıları sürerken, Türkiye'de ise sektör, gelecek yıl itibarıyla kapasite kullanım oranını yüzde 70'lere çıkarmayı amaçlıyor.

Zeynep Duyar  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
Türk çelik sektörü kapasite kullanım oranını 2025'te yüzde 70'lere çıkarmayı hedefliyor

Ankara

Çelik sektörünün Avrupa Birliği'ndeki (AB) önemli aktörlerinden Thyssenkrupp AG'nin 2030'a kadar 11 bin kişiyi işten çıkarma kararının yankıları sürerken, Türkiye'de ise sektör, gelecek yıl itibarıyla kapasite kullanım oranını yüzde 70'lere çıkarmayı amaçlıyor.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Genel Sekreteri Veysel Yayan, AA muhabirine, Thyssenkrupp AG'nin tenkisat (azaltma) kararını ve Türkiye'de sektörün durumunu değerlendirdi.

Çelik sektörünün, küresel ekonomik koşullardan ve sektörel gelişmelerden doğrudan etkilendiğini dile getiren Yayan, dünyada çelik sektörünün son 3 yıllık tüketiminde yüzde 3,2, yüzde 0,8 ve yüzde 0,9'luk daralma gözlendiğini söyledi.

Yayan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından AB ülkelerinde enerji fiyatlarında yaşanan yüksek oranlı artışların diğer sektörler gibi AB çelik sektörünü de olumsuz etkilediğini ifade etti.

AB'deki büyük üreticilerden Thyssenkrupp AG'nin aldığı tenkisat kararının, sektördeki zorlukların ve daralma eğiliminin somut bir göstergesi olduğunu vurgulayan Yayan, şunları kaydetti:

"Ancak, bu kararın dünya ham çelik pazarında büyük bir etkisinin olmayacağı değerlendiriliyor. Tenkisat kararı, çelik sektöründe çok yaygın bir durum değildir. Bu durum, ağırlıklı bir şekilde AB ekonomilerindeki yüksek enerji maliyetlerinin etkisiyle ortaya çıkan talepteki daralmadan kaynaklanıyor. Özellikle Almanya, Avrupa'nın en büyük sanayi ülkesi olarak, bu daralmanın etkilerini çok daha yoğun bir şekilde hissediyor. Bu daralma çelik sektörüyle sınırlı kalmıyor, inşaat, otomotiv gibi sektörleri de etkiliyor."

Türkiye'de kapasite kullanımında hedef yüzde 70

Yayan, Türkiye çelik sektöründe ise genellikle daralma dönemlerinde personel istihdamının azaltılmaması gibi bir strateji benimsendiğine işaret ederek, ülkedeki büyük çelik üreticilerinin, daralma dönemlerinde çalışan sayısını azaltmak yerine vardiya sayısını azaltmayı, bakım onarım çalışmalarına öncelik vermeyi, ürün çeşitlendirme imkanlarını araştırmayı, alternatif ihracat pazarlarına yönelmeyi, en zor durumda ise personeli izne çıkarmayı tercih ettiklerini söyledi.

Şu an Türk çelik sektöründe daralmadan ziyade, geçmiş yıllarda yaşanan kayıpları telafi etmeye yönelik, daha fazla üretim ve işgücü kapasitesini artırma çabası olduğunu anlatan Yayan, "Türk çelik sektöründe mevcut durum itibarıyla kapasite kullanım oranı yüzde 62,6 seviyesindedir. Bu oranın 2025'te yüzde 70'lere çıkarılması hedefleniyor." diye konuştu.

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