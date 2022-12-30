TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan: Uygulanacak yüzde 16'lık indirimin işletme maliyetlerine olumlu etki yapacağı aşikardır
TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan, yüzde 16 düzeyindeki indirimin işletme maliyetlerine olumlu etki yapacağını belirterek, "Maliyetleri düşen sanayi sektörümüzün ülkemiz ihracatına daha büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.
İstanbul
TÜMSİAD'dan yapılan açıklamada, Doğan'ın 1 Ocak itibarıyla elektrikte sanayi abone grubu için geçerli olacak yüzde 16'lık indirime ilişkin değerlendirmeleri yer aldı.
Türkiye ekonomisinin Kovid-19 sonrası ihracat konusunda önemli gelişmeler kaydettiğini ve ihracatın son 12 ayda yaklaşık yüzde 15 büyüdüğünü kaydeden Doğan, şu açıklamalarda bulundu:
"Bu sonuçların alınmasında devletimizin uyguladığı makro ekonomik politikaların etkisi bulunduğu gibi bu gelişim eğiliminin devam ettirilmesinde işletmelerimizin maliyetleri de büyük önem arz etmektedir. Sanayi aboneleri için uygulanacak yüzde 16'lık indirimin işletme maliyetlerine olumlu etki yapacağı aşikardır. Maliyetleri düşen sanayi sektörümüzün ülkemiz ihracatına daha büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca bu indirim iç piyasaya üretim yapan küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin maliyetlerini yönetebilmeleri açısından katkı sağlayacaktır."
Doğan, Türkiye'nin güçlü, üretken ve ürettiğini ihracat pazarlarına sunan bir ekonomi sahip olmasının önemine işaret ederek, sanayi sektörünün maliyetlerini düşürecek indirim kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.