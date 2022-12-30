Dolar
18.71
Euro
19.98
Altın
1,817.31
ETH/USDT
1,195.50
BTC/USDT
16,553.00
BIST 100
5,509.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Bornova ilçesinde bir inşaatta vinç devrildi İzmir'in Bornova ilçesinde bir inşaatta vinç devrildi
logo
Ekonomi

TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan: Uygulanacak yüzde 16'lık indirimin işletme maliyetlerine olumlu etki yapacağı aşikardır

TÜMSİAD Başkanı Yaşar Doğan, yüzde 16 düzeyindeki indirimin işletme maliyetlerine olumlu etki yapacağını belirterek, "Maliyetleri düşen sanayi sektörümüzün ülkemiz ihracatına daha büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Uğur Aslanhan   | 30.12.2022
TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan: Uygulanacak yüzde 16'lık indirimin işletme maliyetlerine olumlu etki yapacağı aşikardır

İstanbul

TÜMSİAD'dan yapılan açıklamada, Doğan'ın 1 Ocak itibarıyla elektrikte sanayi abone grubu için geçerli olacak yüzde 16'lık indirime ilişkin değerlendirmeleri yer aldı.

Türkiye ekonomisinin Kovid-19 sonrası ihracat konusunda önemli gelişmeler kaydettiğini ve ihracatın son 12 ayda yaklaşık yüzde 15 büyüdüğünü kaydeden Doğan, şu açıklamalarda bulundu:

"Bu sonuçların alınmasında devletimizin uyguladığı makro ekonomik politikaların etkisi bulunduğu gibi bu gelişim eğiliminin devam ettirilmesinde işletmelerimizin maliyetleri de büyük önem arz etmektedir. Sanayi aboneleri için uygulanacak yüzde 16'lık indirimin işletme maliyetlerine olumlu etki yapacağı aşikardır. Maliyetleri düşen sanayi sektörümüzün ülkemiz ihracatına daha büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ayrıca bu indirim iç piyasaya üretim yapan küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin maliyetlerini yönetebilmeleri açısından katkı sağlayacaktır."

Doğan, Türkiye'nin güçlü, üretken ve ürettiğini ihracat pazarlarına sunan bir ekonomi sahip olmasının önemine işaret ederek, sanayi sektörünün maliyetlerini düşürecek indirim kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küba Devlet Başkanı Bermudez ile telefonda görüştü
İzmir'de bir inşaatta yaşanan vinç kazasında 5 kişi hayatını kaybetti
Hazırlıkları tamamlanan Ilgaz Dağı'nda kayakseverler kar bekliyor
Adnan Oktar organize suç örgütünün "hedef kızı" seçme şekli gerekçeli kararda yer aldı
Firari Can Dündar "Terör Arananlar" listesinde gri kategoriye eklendi

Benzer haberler

TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan: Uygulanacak yüzde 16'lık indirimin işletme maliyetlerine olumlu etki yapacağı aşikardır

TÜMSİAD Genel Başkanı Doğan: Uygulanacak yüzde 16'lık indirimin işletme maliyetlerine olumlu etki yapacağı aşikardır

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet