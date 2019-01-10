İSTANBUL

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Başkanı Yaşar Doğan, yaptığı yazılı açıklamada bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan "KOBİ Değer Kredisi"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Doğan, KOBİ’lerin bütün dünya ekonomilerinde olduğu gibi Türkiye açısından da büyük önem arz ettiğini ve açıklanan yeni kredi paketinin KOBİ’lere olumlu etki sağlayacağını aktardı.

KOBİ Değer Kredisi'nin ekonomiye pozitif etki ve finansman desteği sağlayacağını dile getiren Doğan, ülkelerin kalkınmışlığı ve zenginliğinin KOBİ’lerin sürdürülebilirliği ve gücü ile bağlantılı olduğunu vurguladı.

Yeni kredi paketini desteklediğini belirten Doğan, şunları kaydetti:

"TÜİK verilerine göre; KOBİ’ler ülkemizde toplam girişim sayısının yüzde 99,8’ini ve toplam ihracatın ise yüzde 55’ini oluşturuyor. Yine TÜİK verilerine göre KOBİ’lerin ihracatının yüzde 92’si imalat sanayi ürünlerinden sağlanıyor. Sayın Bakanımızın açıkladığı KOBİ’ler için KOBİ Değer Kredisi imkanı ve bundan özellikle imalatçı ve ihracatçı KOBİ’lerin yararlanıyor olması önemlidir. KOBİ’lerin ülkemiz toplam ihracatı içerisindeki payı ve KOBİ ihracatının neredeyse tamamının imalat sanayi ürünlerinden oluşuyor olması bu teşvikin önemini daha da arttırmaktadır. Bu noktada vurgulamak istediğim konulardan bir tanesi Bakanımızın da belirttiği gibi bankacılık sektörünün gücü, reel sektörün gücü ile doğru orantılıdır. Bugün bankacılık sektörümüzün güçlü alt yapısı sebebi ile reel sektörün lokomotifi olan KOBİ’lerimize böyle bir imkan sağlanmaktadır.

KOBİ ölçekli firmaların problemlerini tek bir kelime ile ifade etmek gerekirse buna ‘rekabet gücü’ diyebiliriz. Altı ay geri ödemesiz bir paket KOBİ’lerin işletme sermayesine ulaşımının kolaylaşması, üretimde istihdam, ticaret ve bütçe anlamında güçlenerek ekonomiye pozitif etki yapacak rekabet gücünü oluşturma noktasında önemli bir enstrüman olduğunu düşünüyorum. KOBİ Değer Kredisi kapsamında özellikle imalat ve ihracat yapan KOBİ’lerin ihtiyacı olan finansmana bu maliyetle ve 6 ay geri ödemesiz olarak ulaşması 2019 yılına da moral ile başlamasına vesile olacağına inanıyorum."