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Ekonomi

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği, indirim kampanyasına destek verecek

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneğinden (TÜRES), Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın enflasyonla mücadele kapsamında indirim çağrısına destek geldi.

Abdulkadir Günyol  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği, indirim kampanyasına destek verecek

İstanbul

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneğinden (TÜRES) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, kampanyaya destek olacaklarını belirterek, yeme içme sektörüne yıl sonuna kadar zam yapmama çağrısında bulundu.

Bu karara birçok restoranın destek vermesini beklediğini ifade eden Bingöl ayrıca, temel gıda fiyatlarında yaşanan düşüşler dolayısıyla menülerdeki bazı ürünlerde indirim de yapılacağını bildirdi.

Bingöl, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türk ekonomisine önemli katkılar sunmayı sürdüreceklerini belirtti.

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