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Ekonomi

Tüketiciler Birliğinden internette "sponsorlu-reklamlı dolandırıcılık" uyarısı

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, internet arama motorlarında ücretli, sponsorlu ve reklam içerikleriyle ilk sıraya çıkan sayfalara karşı vatandaşları dolandırılmamaları konusunda uyardı.

Muhammed Kısır  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Tüketiciler Birliğinden internette "sponsorlu-reklamlı dolandırıcılık" uyarısı

Kayseri

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, internette herhangi bir konuda arama yaptıktan sonra çıkan firmaların ücretli, reklamlı ya da sponsorlu olup olmadığına karşı dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Reklam içerikli ya da ücret ödenerek internet aramalarında ilk sıralara çıkan linklerin güven problemi oluşturduğuna dikkati çeken Şahin, bazen bu sitelerin vatandaşları dolandırabildiğini belirtti.

Tüketicileri arama motorlarında karşılarına çıkan bu tür sitelere karşı uyaran Şahin, şöyle konuştu:

"Bunların belirli bir yerleri yok. İnternette nasıl üst tarafa çıkıyorlar, bu sadece ücretle. Google'a aracılık yapan firmalara bir miktar para verince seni verdiğin paraya göre 1 hafta veya 3-5 ay en üste çıkartıyor. Burada yetkili servis olmanız, sizin üste çıkmanızı sağlamıyor. Verdiğiniz miktar sizi üst sıraya çıkartıyor. Burada tüketici şuna dikkat edecek; o sitelerin üzerinde 'ücretli, sponsor, reklam' diye yazar. Gerçek yetkili servisin üzerinde öyle bir şey yazmaz. Tüketiciler buna dikkat etsin. Bu yazıyorsa alt tarafta kendi orijinal sitelerini bulana kadar devam etsinler ve onlarla muhatap olsunlar. Muayene istasyonları için de randevu alacaksınız. Bir firma kendisini üste çıkartmış, ona tıklayıp telefon ediyorsunuz. Ücretli bir şekilde randevu alıyorsunuz. Bu örnekleri arttırmak mümkün."

"Tasarlayarak dolandırıyorlar"

Şahin, yazın otel ve acentesi olmayanların da kendilerini arama motorlarında üst sıralara çıkardığına işaret etti.

Vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyaran Şahin, "Bu, değişmiyor. Yazın tatil, kışın kombi dolandırıcılığı. Hakem heyeti onların aleyhine karar verse bile bunların bir yeri yok. Bunlar baştan tasarlayarak dolandırdıkları için yerleri ya da üzerlerine bir para yok. Nereden ne karar çıksa bile takmıyorlar çünkü devlet de bunların üzerinde bir şey bulamıyor. Baştan tasarlayarak dolandırıyorlar. Bu konu çok açık olduğu için suistimal eden çok fazla dolandırıcı var. Ücretli, reklam veya sponsor yazıyorsa kaçınsınlar." ifadelerini kullandı.

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