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Ekonomi

TÜİK, nisan-haziran dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı

Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 8,8 seviyesinde gerçekleşti. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 156 bin kişi olarak belirlendi.

Serhat Tutak, Mertkan Oruç  | 19.08.2024 - Güncelleme : 19.08.2024
TÜİK, nisan-haziran dönemi iş gücü istatistiklerini açıkladı

Ankara

Türkiye'de işsizlik oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 8,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 156 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan-haziran dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde mevsim etkisinden arındırılmış işsiz sayısı, bu yılın nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla 23 bin kişi artarak 3 milyon 156 bin kişi oldu.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı ise değişim göstermeyerek yüzde 8,8 seviyesinde kaldı. İşsizlik oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre 0,9 puan azaldı.

Aynı dönemde 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı 0,4 puanlık artışla yüzde 16,3 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 13,7 kadınlarda ise yüzde 21,5 olarak tahmin edildi.

Öte yandan, geçmiş dönemlere ilişkin verilerde revizyona gidildi.

TÜİK verilerine göre, çeyrekler itibarıyla mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranları şöyle:


2022

2023

2024

1. Çeyrek

11

9,9

8,8

2. Çeyrek

10,7

9,7

8,8

3. Çeyrek

10

9,1


4. Çeyrek

10,2

8,8


Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı 2024'ün nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla 205 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı ise bu dönemde 0,2 puanlık artışla yüzde 49,6 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan-Haziran 2024 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı.

Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam edilenlerin sayısı, yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 205 bin kişi artarak 32 milyon 661 bin kişiye ulaştı. İstihdam oranı ise 0,2 puanlık artışla yüzde 49,6'ya çıktı. Bu oran, erkeklerde yüzde 67, kadınlarda yüzde 32,5 olarak hesaplandı.

Mevsim etkisinden arındırılmış iş gücü, ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre 228 bin kişi artarak 35 milyon 817 bin kişiye yükseldi. İş gücüne katılma oranı yüzde 0,3 yükselişle 54,4 olarak kayıtlara geçti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,3, kadınlarda yüzde 36,8 oldu.

Bu dönemde istihdam edilenlerin sayısı, bir önceki çeyreğe göre sanayi sektöründe 50 bin kişi azalırken, tarım sektöründe 56 bin kişi, inşaat sektöründe 43 bin kişi, hizmet sektöründe 157 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14,7'si tarım, yüzde 20,5'i sanayi, yüzde 6,7'si inşaat, yüzde 58,1'i ise hizmet sektöründe yer aldı.

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi, 2024 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,4 saat artarak 44 saat olarak hesaplandı.

Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 2,2 puan artarak yüzde 27,3 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,2 iken, potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı da yüzde 18 olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde Nisan-Haziran 2024 dönemine ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış temel iş gücü göstergeleri şöyle:

15 ve daha yukarı yaştakilerToplamErkekKadın
Nüfus (bin kişi)65.87032.59733.273
İş gücü (bin kişi)35.81723.58112.236
İstihdam (bin kişi)32.66121.85310.809
Tarım (bin kişi)4.8112.7902.021
Sanayi (bin kişi)6.6844.9241.760
İnşaat (bin kişi)2.1832.062121
Hizmet (bin kişi)18.98412.0776.907
İşsiz (bin kişi)3.1561.7281.428
İş gücüne dahil olmayanlar (bin kişi)30.0539.01721.036
İş gücüne katılma oranı (yüzde)54,472,336,8
İstihdam oranı (yüzde)49,66732,5
İşsizlik oranı (yüzde)8,87,311,7
Genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı (yüzde)16,313,721,5

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