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Ekonomi

TÜGİAD Başkanı Çevikel, sanayi elektriğinde uygulanacak indirim hakkında teşekkür ve temennilerde bulundu

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, "Hükümetimize aldıkları bu karar nedeniyle teşekkür ediyor, yeni yılda enerjide dışa bağımlı yapıdan kurtulmamızı sağlayacak yeni politikaları devreye almalarını temenni ediyoruz." dedi.

Abdulkadir Günyol   | 30.12.2022
TÜGİAD Başkanı Çevikel, sanayi elektriğinde uygulanacak indirim hakkında teşekkür ve temennilerde bulundu

İstanbul

TÜGİAD'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Çevikel, hükümetin sanayide kullanılan elektrik tarifelerinde yüzde 16 oranında indirime gitmesini hem sanayiciler hem de ülke ekonomisi açısından önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

Sanayi üretiminde temel giderlerde en yüksek kalem olan ve sürekli artan elektrik fiyatlarının maliyetlerin de yükselmesine neden olduğuna vurgu yapan Çevikel, "Sanayide kullanılan elektrik tarifelerinde yüzde 16 oranında indirime gidilmesi yönünde atılan adım iş dünyamız adına oldukça isabetli bir karar olmuştur. İç piyasada enflasyonla mücadele konusuna olumlu yönde etki edeceğine inandığımız bu gelişme aynı zamanda üretici ve ihracatçılarımız içinde pozitif katkı sağlayacaktır.

Bu olumlu gelişmeyle birlikte yeni yılda sanayiciye yenilenebilir enerji yatırımları noktasında daha fazla destek sağlamalı ve OSB’lerde enerji sistemlerini de gözeten bütünleşik yapılar ortaya çıkarılmalıdır. Şu anki enerji krizi aynı zamanda bir ‘enerji dönüşümü’ krizidir." ifadelerini kullandı.

Çevikel, güneş, rüzgâr, jeotermal ve hidroelektrik gibi önemli yenilenebilir enerji yatırımlarının maliyetlerinin de arttığına vurgu yaparak, "Baktığımızda Avrupa başta olmak üzere gelişmiş birçok ülke, enerji tasarrufu konusunda politikalar geliştirmeye ve uygulamaya başladı.

Hükümetimize aldıkları bu karar nedeniyle teşekkür ediyor, yeni yılda enerjide dışa bağımlı yapıdan kurtulmamızı sağlayacak yeni politikaları devreye almalarını temenni ediyoruz. Daha fazla üretim ve yatırımın önünü açacak bu tür adımları destekliyor ve devamını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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