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Ekonomi, Koronavirüs

TÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uzunoğlu: Salgının dünyadaki ülkelere faturası 12 trilyon dolar

Trakya Üniversitesi (TÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm ülkelere mali faturasının 12 trilyon dolar olduğunu belirtti.

Gökhan Zobar   | 15.10.2020
TÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uzunoğlu: Salgının dünyadaki ülkelere faturası 12 trilyon dolar

Edirne

Trakya Üniversitesi (TÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sadi Uzunoğlu, online olarak düzenlenen "4. Uluslararası Katılımlı Ekonomi Araştırmaları ve Finansal Piyasalar Kongresi"nde yaptığı sunumda, Kovid-19 salgınının ülke ekonomilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Kovid-19 salgınının tüm dünyada etkisini gösterdiğini vurgulayan Uzunoğlu, uzun süren salgın döneminin maliyetinin ağır olduğunu ifade etti.

Dünyanın zor bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Uzunoğlu, "Salgının mali faturası tüm dünyadaki ülkelere 12 trilyon dolar oldu. Bunların içinde destekler var, sübvansiyonlar var. Tabi bu miktar belki daha da artacak önümüzdeki dönemde." dedi.

Prof. Dr. Uzunoğlu, ekonomik sorunların doğru destekleme modelleriyle aşılabileceğini dile getirdi.


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